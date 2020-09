Taurus se aproxima de joint-venture no setor automotivo

A fabricante brasileira de armamentos Taurus informou nesta terça-feira que seu conselho de administração aprovou mais prazo para o acerto de uma joint-venture com uma companhia brasileira do setor automotivo.

A companhia não informou o nome da empresa com quem discute a parceria, mas afirmou que trata-se de uma “importante empresa brasileira do ramo automotivo, atuante no mercado nacional” e que parceria envolve “fabricação de acessórios de armas leves ao mercado nacional e internacional”.

O conselho de administração da Taurus aprovou mais 10 dias de prazo para a conclusão das negociações, iniciadas mais cedo neste ano, segundo fato relevante.

“As negociações estão muito adiantadas, faltando apenas detalhes técnicos para finalização do acordo, que acreditamos que acontecerá nos próximos dias”, afirmou a Taurus.

Segundo a companhia, a joint-venture “trará para Taurus um novo posicionamento estratégico global, consolidando a empresa em uma posição de destaque no mercado mundial de armas e alinhada aos movimentos do setor, bem como promoverá a entrada em um novo segmento de negócio, dentro do nosso negócio de armas leves”.