Surpresa, Croquete, Cigarrinhos Pan: o que aconteceu com os famosos chocolates dos anos 1980

No clima doce da Páscoa, não é raro as pessoas lembrarem de chocolates famosos que já não são mais encontrados nas prateleiras dos supermercados.

Ao longo das décadas, chocolates como o Croquete e o Surpresa, ambos da Nestlé, marcaram gerações com suas características únicas e campanhas de marketing memoráveis. Enquanto o Croquete encantava com suas "pílulas" crocantes, o Surpresa fascinava com suas figurinhas colecionáveis.

Na lista dos doces dos anos 1980, teve também os "Cigarrinhos" da Pan e os Chocolates Turma da Mônica, que trouxeram inovação e nostalgia, respectivamente.

Apesar dos apelos dos fãs, questões contratuais e estratégias de mercado fizeram com que esses produtos saíssem de linha. A EXAME lembra, agora, o que aconteceu com cinco deles. Bom apetite.

Croquete

Um dos sucessos da Nestlé dos anos 1970, o chocolate Croquete vinha num formato diferente: eram pequenas pílulas com recheio cremoso num tubinho de papelão.

O nome vinha da crocância do produto, que era feito de chocolate com leite.

O produto durou cerca de 30 anos. O auge foi nos anos 1980. A estratégia de descontinuar o chocolate nunca foi detalhada pela gigante de alimentos.

Nos anos 1990, novos produtos foram lançados pela companhia, inclusive com marcas que eram tradicionais fora do país, e o Croquete saiu das prateleiras, mas não da memória das pessoas.

Nestlé Surpresa

Talvez um dos mais tradicionais produtos da Nestlé nos anos 1980, o chocolate Surpresa foi um fenômeno que dura até hoje na memória das pessoas.

Lançado originalmente na França e depois trazido para o Brasil, o produto ficou cerca de 20 anos no mercado.

A sua principal “atração”, além do chocolate em si, era que cada embalagem vinha com uma imagem ou fotografia colorida, geralmente de animais.

Além disso, uma das estratégias de marketing para impulsionar a venda do Chocolate Surpresa foi a distribuição de álbuns para colar as figurinhas que chegavam com os chocolates. O mais emblemático foi o de temática "Dinossauros", de 1993.

Assim como o Croquete, não há uma razão específica para o Surpresa deixar de ser comercializado no início dos anos 2000.

O fato é que muitas pessoas pedem o retorno do chocolate até hoje. Prova disso é que a Nestlé relançou a marca recentemente, para versões especiais de ovos de Páscoa.

‘Cigarrinhos’ de chocolate Pan

A marca toda foi muito conhecida, mas a popularidade mesmo da Pan veio com seu cigarrinho de chocolate, um dos mais emblemáticos produtos da marca.

Lançados pela Chocolates Pan, em 1941, os doces fizeram sucesso até os anos 1990, quando o Ministério da Saúde começou a combater o tabagismo e a marca teve que mudar o nome para rolinhos de chocolate, que acabaram deixando de ser produzidos.

Outros doces famosos da Chocolates Pan, como os "chocolápis" e as moedas de chocolate, ainda eram fabricados e vendidos até recentemente.

Em março de 2023, a empresa decretou autofalência e fechou as portas. A fábrica foi leiloada e vendida para a Cacau Show. Já a marca foi comprada pela Radar Solar, do Rio Grande do Norte.

Chocolates Kri

O chocolate Kri, lançado pela Nestlé em 1971, era conhecido por fazer barulho ao ser mastigado, uma característica única na época.

O produto, que já existia em outros mercados mundiais com o nome de Crunch, foi lançado por aqui com uma onomatopeia abrasileirada.

Após mais de vinte anos no mercado brasileiro, em 1992, a Nestlé globalizou o nome do produto para Crunch, alinhando-o com o mercado internacional.

Chocolates Turma da Mônica

Um tablete de chocolate preto com os personagens da Turma da Mônica no meio, feitos com chocolate branco. Essa foi a receita do sucesso da Nestlé com os Chocolates Turma da Mônica.

Depois, o contrato de produção não foi renovado com a Nestlé, no final dos anos 1980. À época, a companhia mundial assinou licença com outros desenhos mundiais, o que impediu a renovação do contrato.

A Maurício de Sousa Produções chegou a licenciar a famosa turminha para outros produtos e produtoras, como a Neugebauer, mas o “original”, mesmo, nunca foi esquecido.

No início deste ano, a empresa anunciou uma parceria com a Cacau Show para comercialização de alguns produtos.