Supermercados BH compra todas as lojas do Bretas em Minas Gerais por R$ 716 milhões

Maior rede de supermercados de Minas Gerais, o Supermercados BH assinou um acordo com a chilena Cencosud para comprar todas as operações da concorrente Bretas no estado.

O negócio, fechado por 716 milhões de reais, inclui 54 lojas de supermercados, oito postos de combustíveis, um centro de distribuição e outros ativos.

A transação ainda precisa ser aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), o xerife da livre concorrência no Brasil.

A Cencosud seguirá operando a marca Bretas em Goiás, onde mantém 26 lojas. Segundo a empresa, a venda faz parte de uma estratégia para focar em mercados onde vê maior rentabilidade, como as redes GBarbosa, Prezunic e Giga.

“Esta operação nos permitirá focar esforços e recursos em mercados de Brasil onde vemos melhores oportunidades de crescimento e rentabilidade”, afirmou Rodrigo Larrain, CEO da Cencosud, em comunicado ao mercado na noite de sexta-feira, 7.

O Supermercados BH ainda não se posicionou sobre o negócio.

Com a compra, o Supermercados BH reforça sua liderança no varejo mineiro e amplia sua escala de operação. Em 2024, o grupo faturou 17,3 bilhões de reais, sendo a maior rede de supermercados do estado, segundo a Associação Brasileira de Supermercados.

Agora, a empresa se prepara para integrar as lojas adquiridas e avaliar sua expansão.

O impacto da compra do Bretas

Caso autorizada pelo Cade, a aquisição das operações do Bretas vai fortalecer a posição do Supermercados BH como líder absoluto em Minas Gerais. A rede assume unidades bem localizadas e um centro de distribuição, o que pode otimizar sua logística e ampliar seu poder de negociação com fornecedores.

Os números mostram a relevância da aquisição. Nos 12 meses terminados no terceiro semestre de 2024, a operação do Bretas em Minas Gerais faturou 1,5 bilhão de reai.

Já para a Cencosud, a venda é uma tentativa de melhorar a rentabilidade no país. A empresa comprou o Bretas em 2010. Agora, a estratégia é concentrar forças em outras regiões e manter a marca Bretas apenas em Goiás.

A estrutura do Supermercados BH

Fundado em 1996 por Pedro Lourenço, o Supermercados BH cresceu apostando em lojas na periferia e em cidades do interior, com preços competitivos e produtos de marcas populares. A estratégia sempre foi negociar bem com fornecedores e crescer em locais com pouca concorrência de grandes redes.

Hoje, a empresa fatura 17,3 bilhões de reais e é a quinta maior rede de supermercados do Brasil. No ranking nacional, fica atrás apenas de Carrefour, Assaí, Grupo Mateus e Pão de Açúcar. São cerca de 300 lojas próprias em 95 cidades, principalmente em Minas Gerais, mas também no Espírito Santo.

Com a compra do Bretas, a rede adiciona mais 54 pontos de venda e um novo centro de distribuição, fortalecendo sua capilaridade no estado.

Pedro Lourenço e a expansão para o futebol

Pedro Lourenço, fundador do Supermercados BH, começou no varejo como carregador de caixas em supermercados de Belo Horizonte. Filho de lavradores, mudou-se para a capital aos 18 anos e trabalhou como repositor, vendedor e gerente até se tornar supervisor no atacadista Ferreirão. Em 1996, abriu sua primeira mercearia em Santa Luzia e, desde então, expandiu o negócio até se tornar o maior varejista de Minas Gerais.

Agora, além do crescimento no setor de supermercados, Lourenço amplia sua atuação no futebol. Em 2024, o empresário comprou a SAF do Cruzeiro, adquirindo a participação que era de Ronaldo, em uma transação de 600 milhões de reais.