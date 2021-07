Superlógica-Ahreas: 50% das gestoras de condomínios do Brasil após fusão

A Superlógica, plataforma de gestão financeira e tecnológica para condomínios, anuncia fusão com uma das gigantes do seu setor, a Ahreas.

A união posiciona a Superlógica como líder de mercado, atendendo uma em cada duas administradoras de condomínios do país.

Será um total de mais de 100 mil condomínios gerenciados por seus softwares. Com 38 anos de atuação, a Ahreas é uma das empresas de software de gestão para condomínios mais tradicionais do Brasil, com presença significativa no estado de São Paulo e uma base de 24 mil condomínios.

Com mais de R$ 38 bilhões transacionados em sua plataforma, dos quais R$ 14,5 bilhões através de seus serviços financeiros, a Superlógica prevê um faturamento de mais de R$ 200 milhões em 2021.

Com a fusão, o valor transacionado chegará a R$ 53 bilhões por ano, abrindo portas para revisar a projeção de faturamento ao oferecer novas soluções financeiras para a base de clientes da Ahreas.

Esse movimento de consolidação – que visa a absorção de rivais para redução do mercado – já estavam sob análise por quatro anos, diz Carlos Cêra, CEO da Superlógica. O valor da transação não foi revelado.

“Quando juntamos as diferentes frentes da Superlógica, podemos nos tornar o único ponto de contato para metade dos condomínios brasileiros", diz Cêra. "E isso motivou a fusão. Porque esse mercado transaciona até 100 bilhões de reais por ano e, considerando todo o ecossistema, esse valor é oito vezes maior. Então, a união nos dá condições de criar novos produtos e atingir um público maior”, diz o executivo.

