Suno Research lança gestora própria de investimentos

O Grupo Suno lançou nesta segunda-feira uma unidade de gestão de recursos prometendo ajudar pequenos investidores a chegar à independência financeira, em um contexto de forte crescimento do mercado de capitais no Brasil, na esteira de um ambiente de taxas de juros em mínimas históricas.

A Suno Asset é o novo braço de atuação do grupo que surgiu em 2017 com a casa de análise de investimentos Suno Research, que passa a integrar a holding, assim como o portal de informações financeiras Suno Notícias.

O objetivo da gestora é criar fundos de investimento com foco no retorno a longo prazo para formação de patrimônio e, no horizonte da empresa, está a criação de fundos de investimentos imobiliários e fundos de ações. No futuro, o plano é ingressar em qualquer tipo de gestão.

A unidade será comandada por Vitor Duarte, com passagem recente pela distribuidora de valores mobiliários do Banco do Estado do Espírito Santo (Baneste).

A Suno ressaltou que as equipes do braço de Research e da Asset são independentes, não havendo interação entre elas.