Subway conclui acordo para substituir Coca-Cola por Pepsi nos Estados Unidos

A Subway está avançando com a substituição de bebidas da Coca-Cola pelas da PepsiCo em seus restaurantes nos Estados Unidos. Após meses de resistência por parte de um grupo representativo de franqueados, os termos do acordo foram ajustados, permitindo que a mudança seja implementada a partir de 1º de janeiro de 2025. As informações são da Bloomberg.

Anne Fink, presidente de serviços de alimentação global da PepsiCo, confirmou o início da parceria durante a conferência Future Smarts 2024. “Estamos prontos para começar”, afirmou, destacando que apenas um número insignificante de franqueados ainda não aderiu ao acordo.

Um marco para a PepsiCo

A mudança para a PepsiCo, que produz marcas como Mountain Dew, Gatorade e Pepsi Zero Sugar, é uma grande conquista para a empresa, considerando o histórico de longa parceria da Subway com a Coca-Cola. Com mais de 20 mil lojas nos Estados Unidos, a Subway é a rede de restaurantes com o maior número de unidades no país, tornando o contrato altamente significativo para o portfólio da PepsiCo.

A negociação enfrentou oposição no verão de 2024, quando a Associação Norte-Americana de Franqueados da Subway (NAASF), que representa cerca de metade das lojas da rede, desaconselhou a assinatura do acordo. Segundo Bill Mathis, presidente da associação, a resistência estava relacionada a uma cláusula no contrato que gerou preocupação entre os membros. Em outubro, a cláusula foi removida e a associação retirou sua recomendação contrária ao acordo.

Oportunidade de crescimento para a PepsiCo

A parceria com a Subway surge em um momento oportuno para a PepsiCo, que vem registrando queda nos volumes de vendas na América do Norte em bebidas e snacks nos últimos trimestres. Ramón Laguarta, CEO da empresa, apontou recentemente para um “ambiente de crescimento moderado” em sua apresentação de resultados financeiros.

Fink, no entanto, vê o setor de serviços de alimentação como uma oportunidade estratégica. “Meu trabalho é garantir que este segmento cresça mais rápido que o restante da empresa”, afirmou durante a conferência.

Com a inclusão de produtos como Pepsi, Pepsi Zero Sugar e Gatorade no cardápio da Subway, a PepsiCo busca expandir sua presença no mercado de restaurantes e compensar as quedas recentes no consumo doméstico.