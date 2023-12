Subsidiária da IMC firma acordo para vender IMC AS à Cayman por US$ 13,5 milhões

A International Meal Company Alimentação (IMC) informou que sua subsidiária direta IMC Puerto Rico firmou um acordo vinculante com a sociedade Inflite Holding (Cayman) Limited para vender a subsidiária indireta IMC Airport Shoppes (IMC AS) por US$ 13,5 milhões. O montante representa cerca de R$ 65,596 milhões.

A IMC AS opera as concessões de alimentos e bebidas localizadas em alguns aeroportos na Colômbia e detém a Inmobiliaria Cart (IC), que possui duas plantas localizadas em Cartagena e Barranquilla-Colômbia. O acordo com a Cayman já inclui a venda da IC.

A IMC disse ainda que está em fase avançada de negociações para alienação da subsidiária indireta Industrias Alimenticias Gourmet, sociedade que opera a rede de lojas J&C Delícias na Colômbia.

A conclusão de ambas as operações estarão condicionadas a termos e condições usuais para transações desta natureza, segundo fato relevante.