Sua marca conversa de forma natural com os consumidores? Pois deveria

Com mais de 25.000 clientes pelo mundo, a MessageBird está por trás de muitas das comunicações feitas entre clientes e empresas inovadoras como Google, Rappi, Facebook, Uber e Airbnb. São mais de 5 trilhões de mensagens, e-mails e chamadas processadas por ano.

O grande desafio da companhia, que tem 11 escritórios espalhados pelo mundo, é gerar o que o mercado chama de experiências conversacionais, o que significa disponibilizar e, sobretudo, integrar canais, aplicações, APIs para que a conversa entre empresas e clientes seja fluida e natural.

“Acreditamos em um mundo onde conversar com uma marca deva ser tão natural quanto conversar com amigos e família”, defende Robert Vis, cofundador e CEO da MessageBird.

Experiência omnicanal

O modelo de negócios da empresa acompanha as mudanças de comportamento de consumidores, cada vez mais adeptos a canais digitais e, consequentemente, avessos a canais tradicionais como o telefone.

Uma pesquisa feita pela Accenture aponta que 75% das pessoas preferem mensagens privadas, enquanto 80% evitam chamadas telefônicas e 65% fazem pesquisas online antes da compra.

Olhar holístico para o cliente

Para melhorar a experiência dos consumidores, a MessageBird oferece uma plataforma de comunicação omnicanal, que inclui plataformas de customer experience (CX), vendas e marketing, roteamento e acesso a operadoras (são mais de 250 conexões com operadoras globais de telecomunicações) e integrações com diversos canais, como WhatsApp, Instagram, WeChat, Telegram.

A plataforma permite a criação de chatbots e fluxos de comunicação através de uma solução chamada Flow Builder, nativamente integrada com o Inbox, solução de atendimento ao consumidor para agentes humanos que organiza todas as conversas do WhatsApp e outros canais, reduzindo o trabalho manual e agilizando a resolução dos problemas. Ela consegue ainda manter todo o histórico do cliente, criando experiências ainda mais personalizadas.

De quebra, por serem um Business Solution Provider (BSP) oficial do WhatsApp, todas as aplicações podem ser facilmente integradas ao WhatsApp Business API, a versão do app de conversas para empresas de médio e grande porte.

A estratégia que faz cada vez mais sentido. Uma pesquisa realizada por uma empresa de tecnologia em parceria com o E-commerce Brasil entre agosto e setembro deste ano mostra que, quando o assunto é atendimento digital, o WhatsApp é o canal preferido dos brasileiros (39%), seguido por atendimento via site (26%) e aplicativo (19%). Dentre os principais motivos do uso estão suporte (57%), tira-dúvidas (41%) e compras (28%).

Com as soluções de omnicanalidade, fica mais barato e menos complexo para as empresas não só fazer um bom atendimento como também enviar notificações e alertas, rastrear um pedido, tirar dúvidas dos clientes (e, o mais importante: reconhecê-los desde o primeiro contato).

“A MessageBird é uma solução de cloud por essência, e que foi construída para áreas de negócios (vendas, marketing, CX, operações e atendimento)”, explica Sergio Pinzon Estevez, diretor de enterprise sales Latam da MessageBird.

Outro diferencial, diz ele, é a tecnologia global com suporte local – e a fácil implementação. “O fato de sermos uma solução low/no code facilita a adoção e acelera os resultados positivos das empresas parceiras.”

No site da MessageBird é possível encontrar mais informações sobre como melhorar a experiência do cliente em qualquer canal digital ou dispositivo, seja para engajar, seja para vender ou dar um bom suporte de atendimento.