Stellantis faz recall na América do Norte de 1,5 milhão de caminhonetes Ram por problema de software

A Stellantis, dona das marcas Jeep, Fiat, Peugeot e Citroen, anunciou o recall de cerca de 1,46 milhão de caminhonetes Ram. O procedimento acontece por um problema de software dos veículos que pode desativar erroneamente os sistemas de controle de estabilidade eletrônica.

O recall afeta alguns das caminhonetes Ram 1500 dos anos 2019 e 2021-2024, segundo comunicado da montadora neste sábado. A maioria dos veículos está em países da América do Norte, com 61 mil unidades sujeitas ao recall em outras localidades.

De acordo com a Stellantis, o problema faz com que as luzes de indicador do controle de cruzeiro adaptativo, aviso de colisão frontal, sistema de freios antibloqueio e controle de estabilidade eletrônica sejam acesas, indicando que esses sistemas estão indisponíveis. A função de freio de base ainda estará disponível, disse a empresa.

O defeito pode fazer com que os veículos não atendam aos padrões federais de motores dos EUA, que exigem que o sistema de controle de estabilidade eletrônica esteja operacional.

As caminhonetes afetadas podem ser consertadas com uma atualização de software, o que será gratuito, segundo a empresa. Os clientes serão notificados por correio.

Sediada na Holanda, a fabricante informou que não tem conhecimento de acidentes relacionados ao recall.