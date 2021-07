Stellantis faz aposta de 30 bilhões de euros em veículos elétricos

A Stellantis, quarta maior fabricante de automóveis do mundo, anunciou nesta quinta-feira que prevê investir mais de 30 bilhões de euros até 2025 na eletrificação de sua linha de veículos.

A empresa, formada em janeiro pela fusão da Fiat Chrysler com a PSA, disse que sua estratégia será apoiada por cinco fábricas de baterias na Europa e América do Norte. O grupo espera competir com o líder de veículos elétricos Tesla e outros fabricantes de automóveis em nível mundial.

"Este período de transformação é uma oportunidade maravilhosa para reiniciar o relógio e começar uma nova corrida", disse Carlos Tavares, presidente-executivo da Stellantis, durante evento da companhia. "O grupo está a toda velocidade na sua jornada de eletrificação".

Dario Duse, da empresa de consultoria AlixPartners, disse que os 30 bilhões de euros reservados para o programa veículos elétricos da Stellantis são uma "quantia notável".

"O antigo Grupo PSA já tinha uma boa oferta eletrificada que a Stellantis certamente tentará aproveitar na melhor das hipóteses e mesmo a antiga FCA deu passos à frente recentemente, por isso o grande passo adiante na eletrificação até 2025 parece realizável", disse ele.