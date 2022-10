Startups se unem para ajudar grandes empresas a construírem Corporate Venture Capital

Problemas sociais e ambientais estão entre as principais preocupações de empresas maduras no Brasil. A plataforma de inovação Kyvo e o centro de estratégias digitais CESAR fundaram a Arbos com o objetivo de desenvolver e implementar projetos de inovação com impacto socioambiental para corporações brasileiras. A expectativa é atender as demandas de Corporate Venture Capital e Corporate Venture Building.

“As startups vêm passando por um momento de alta já há alguns anos, recebendo fortes investimentos e trazendo soluções totalmente inovadoras para os mais variados mercados. Com a Arbos, entendemos que estamos ajudando as startups a darem um passo além e caminharem para uma próxima grande etapa”, diz Eduardo Peixoto, CEO do CESAR.

Fundada em 2015, a Kyvo Design-Driven Innovation é uma plataforma de inovação global que oferece três especialidades:

consultoria de inovação

aceleradora corporativa

gestão estratégica da comunicação e reputação de marcas

Além da sede em São Paulo, a Kyvo possui escritório em Lisboa, Portugal, e conta com fortes parcerias internacionais no Vale do Silício, Londres, Miami e Tel Aviv, alguns dos principais centros de inovação do mundo.

Já o CESAR é um centro de inovação que há mais de 25 anos impulsiona organizações, potencializando suas estratégias digitais. A organização faz parte do Porto Digital, parque que agrega no Recife mais de 300 empresas dos segmentos de Tecnologia da Informação e Comunicação e Economia Criativa.

O CESAR é conhecido por desenvolver soluções com qualidade e impacto para os negócios, articulando talentos e conhecimento nos ecossistemas onde está inserido. Atua ao longo de todo o ciclo de inovação, desenvolvendo soluções que apoiam organizações em qualquer nível de maturidade digital que se encontre.

Quais soluções a Arbos oferece?

A parceria entre CESAR e Kyvo foca na entrega de uma estratégia completa de desenvolvimento de inovação aberta e conta com mais de 1300 especialistas em tecnologia, design, inovação e negócios.

“Juntamos investimentos corporativos em uma atuação conjunta com startups numa jornada assistida para acelerar negócios e indicadores de impacto socioambiental em escala mundial. Desenvolvendo e executando toda a estratégia de inovação do plano ao desenvolvimento de hardware ou software”, afirma Hilton Menezes, CEO da Kyvo.

As soluções oferecidas por meio da parceria de oferta de co-branded compreendem:

Diligência Técnica

Mapa de Desafios (que conta com a utilização de framework proprietário)

Inteligência Artificial na busca de soluções

Squad sob demanda, que prevê a alocação de especialistas técnicos de acordo com a necessidade da corporação.

Um dos diferenciais deste produto, além do grande corpo técnico, é a utilização da Inteligência Artificial, que por meio de um banco de dados proprietário com mais de 5 bilhões de data points, promoverá conexões para o desenvolvimento da jornada de investimento ou criação de startups e spin-off. Da tese a execução, a plataforma se torna uma das maiores bases de dados para o ecossistema brasileiro.

