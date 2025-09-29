Negócios

Startups brasileiras já podem se inscrever para o South Summit 2026 em Porto Alegre e Madri

Com edições marcadas para março no Brasil e junho na Espanha, evento busca projetos com alto potencial de crescimento; duas latino-americanas estão entre finalistas na etapa da Coreia

South Summit Brazil: cerca de 24.000 pessoas participam nos três dias de evento (Leandro Fonseca /Exame)

Daniel Giussani
Daniel Giussani

Repórter de Negócios

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 16h27.

Última atualização em 29 de setembro de 2025 às 16h31.

A corrida por visibilidade global no ecossistema de inovação ganhou mais uma janela: estão abertas as inscrições para a competição de startups do South Summit 2026, nas edições de Porto Alegre e de Madri.

As seletivas ocorrem meses antes dos eventos, marcados para março e junho, respectivamente, e servem como uma vitrine internacional para negócios em estágio inicial com propostas escaláveis.

A edição brasileira será realizada de 25 a 27 de março de 2026, no Cais Mauá, em Porto Alegre. Já a etapa espanhola acontece entre 3 e 5 de junho, em La Nave, hub de inovação localizado na capital espanhola.

As startups interessadas podem se inscrever gratuitamente até 22 de dezembro (para o Brasil) e 15 de janeiro (para a Espanha), pelo site oficial do evento.

A relevância do South Summit no calendário do empreendedorismo tem crescido nos últimos anos. Na última edição, a competição no Brasil atraiu mais de 2.000 startups de 79 países — reflexo da consolidação do evento como ponto de encontro entre inovação, capital e negócios de impacto.

Nesta semana, acontece a segunda edição do South Summit Korea, com duas startups latino-americanas entre as finalistas.

O South Summit é correalizado pela IE University.

Como funciona a Startup Competition

A Startup Competition seleciona 100 startups finalistas em cada país, que têm a chance de apresentar seus modelos de negócio diante de investidores e grandes empresas.

O processo de curadoria é feito por um júri internacional composto por líderes do ecossistema de inovação e capital de risco.

Além da visibilidade, as finalistas disputam o título de "startup mais inovadora", reconhecimento que pode destravar rodadas de investimento ou parcerias estratégicas. As apresentações acontecem durante os eventos presenciais, em Porto Alegre e Madrid, em espaços abertos ao público.

Na edição da Coreia do Sul, marcada para esta semana, as startups latino-americanas Pix Force (Brasil), especializada em visão computacional, e Hera Materials (Chile), focada em materiais sustentáveis, estão entre as finalistas que vão apresentar seus projetos para um público asiático.

A etapa asiática, coorganizada pela IE University, tem ganhado força como novo polo de conexão para empreendedores da América Latina.

Segundo a organização, a presença de empresas da região não é pontual, mas parte de uma estratégia de internacionalização das soluções criadas no continente.

