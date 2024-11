'E-commerce' ao vivo? Loja física aplica modelo do TikTok e fatura alto nos EUA

A startup de e-commerce chinesa Outlandish quer reinventar o conceito de compras ao vivo. Em sua nova loja em Santa Monica, na Califórnia, ela oferece um espaço para transmissões ao vivo no TikTok enquanto vende os produtos oferecidos pelo influenciador e desejados pelo público.

Em apenas quatro semanas, a empresa ajudou seus parceiros a movimentar US$ 1,2 milhão (aproximadamente R$ 7 milhões) em 1.300 transmissões. Agora, o objetivo é transformar o modelo em um padrão global, com expansão planejada para México e Espanha até 2025.

“Estamos não só vendendo produtos, mas ajudando a construir carreiras nesse novo mercado”, disse August ao portal americano Business Insider.

Dentro da Outlandish, em Santa Monica, influenciadores podem fazer transmissões ao vivo com os produtos da loja (Outlandish Instagram)

Como surgiu a Outlandish?

A Outlandish surgiu em 2018, na China, como uma agência de marketing digital voltada para o crescente mercado de live shopping.

Fundada por William August, a empresa ajudava marcas globais a se destacar em plataformas como a Douyin (versão chinesa do TikTok), conectando influenciadores a audiências de forma interativa.

O modelo foi um sucesso no mercado asiático, onde o comércio ao vivo já movimentava bilhões de dólares anualmente.

A 'cereja no bolo' para o sucesso foi a criação de infraestruturas que impulsionaram vendas e consolidaram a empresa como parceira essencial para marcas e influenciadores.

"Nossa ideia sempre foi unir o dinamismo do live commerce com a conexão do varejo tradicional", afirmou August.

Com o sucesso no mercado chinês, a expansão para os Estados Unidos foi o próximo passo.

"Queremos levar essa experiência inovadora de compras para outros mercados, adaptando a fórmula ao público ocidental", disse o fundador.

Como funciona a loja?

Localizada na movimentada Third Street Promenade, a loja da Outlandish oferece estúdios de transmissão ao vivo equipados com tecnologia de ponta.

Influenciadores e marcas podem realizar lives diretamente do piso térreo da loja, enquanto consumidores passeiam, experimentam produtos ou até entram nas transmissões como participantes.

No segundo andar, os visitantes podem comprar os produtos promovidos nas lives.

"Queremos que as pessoas experimentem o melhor de dois mundos: tocar e testar produtos pessoalmente ou participar de eventos transmitidos ao vivo com seus influenciadores favoritos", diz o fundador, William August.

Além das transmissões, o espaço também disponibiliza os estandes para locação por hora, permitindo que pequenos comerciantes e influenciadores locais testem o modelo de live commerce.

Outro diferencial da loja é o oferecimento de cursos voltados para influenciadores e marcas. As aulas ensinam habilidades para o mercado digital, como marketing em redes sociais, criação de conteúdo e estratégias para sucesso em live shopping.

“Essa loja é um protótipo do futuro do comércio. Estamos ultrapassando os limites do que significa fazer compras, juntando tecnologia e conexão humana de uma forma única”, disse August ao portal americano Business Insider.