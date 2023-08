Startup que turbina aluguel de imóveis pelo Airbnb recebe aporte de fundo de afiliada da Globo em SC

A Nexpon, um fundo de investimentos da NSC, a afiliada da TV Globo em Santa Catarina, anuncia nesta quinta-feira um aporte de 1,48 milhão de reais na startup catarinense Anfitriões de Aluguel, uma plataforma online para interessados em fazer a gestão de imóveis listados em plataformas como Airbnb e Booking.com.

O aporte é do tipo media for equity, sem o desembolso financeiro entre as partes envolvidas.

O que é media for equity

Media for equity tem virado uma palavra comum em veículos de mídia de uns tempos para cá.

Em síntese, o termo define o investimento por parte de empresas de mídia em negócios alheios à essência da comunicação.

Em vez de aportes em dinheiro no negócio em si, no media for equity a moeda de troca costuma ser o uso dos canais de mídia para bombar o negócio investido.

Dessa forma, a ideia é garantir mais vendas e um valor ainda mais expressivo para o alvo do investimento.

O modelo de media for equity é consolidado em mercados europeus, sobretudo na Alemanha, Inglaterra e Suécia.

No Brasil, a tendência vem sendo puxada por grupos de mídia regionais afiliados de emissoras de televisão com audiência elevada.

Entre os exemplos, além da NSC, estão RBS Ventures, da afiliada da Globo no Rio Grande do Sul; EPTV, afiliada da Globo no interior de São Paulo e Minas Gerais, e Quintal Ventures, do grupo RIC, responsável pela programação da RecordTV no Paraná.

O que faz a Anfitriões de Aluguel

Fundada em Florianópolis em 2018, a Anfitriões de Aluguel é uma das principais plataformas para a gestão de imóveis alugados pelo Airbnb na região Sul do Brasil.

Entre as tarefas realizadas pela startup está deixar o imóvel redondo para ser alugado no Airbnb e, na outra ponta, preparar gente com tempo disponível para receber bem quem está chegando para a hospedagem no local, chamados por ali de "coanfitriões".

A receita vem de comissões pagas por donos de propriedades interessados em reduzir a vacância de seus imóveis.

Com operação em 11 municípios do litoral catarinense, um dos principais polos turísticos e de atração de novos moradores no Brasil, a Anfitriões movimentou 28 milhões de reais em 74.000 diárias intermediadas pela plataforma.

"O investimento da Nexpon tem impacto positivo direto, diante do desafio de ampliar o reconhecimento da marca para captar novas propriedades. Trata-se de uma oportunidade única de estarmos na principal vitrine de mídia do estado", diz Marcos Schmidt, diretor executivo e fundador da Anfitriões de Aluguel.

Qual é a meta com o negócio

Além de direcionar investimentos em tecnologia para entregar melhor UX ao ecossistema, a Anfitriões de Aluguel espera que a parceria permita colocar de pé um programa de capacitação comercial e operacional para a rede de coanfitriões.

"A meta é, pelo menos, triplicar o volume de captação de leads e fechamentos de novos contratos de prestação de serviços de hospedagem para propriedades listadas no Airbnb, Booking.com e plataforma AdA (Anfitriões de Aluguel) de viagem online", diz Schmidt.

O investimento é estratégico para a NSC, especialmente pela representatividade do setor turístico na região e pela afinidade com os canais de mídia e reputação. "Florianópólis está em primeiro lugar no ranking das cidades brasileiras mais buscadas para hospedagem em 2023 no Airbnb", diz Bruno Watté, diretor executivo da Nexpon.

"Os interesses e potenciais estão conectados, por isso, prevemos assertividade na estratégia e também garantimos maior diversidade de negócios no nosso portfólio."

Aberta no ano passado, a Nexpon já fez sete investimentos. No rol estão:

BuscaOnibus, um buscador de passagens rodoviárias;

Nonno, uma plataforma para seleção de cuidadores de idosos;

ClickSuper, um comparador de preços em supermercados;

Lupii, de ferramentas para os recursos humanos

O contrato de media for equity terá duração de 24 meses.

A NSC é o braço de mídia do Grupo NC, conglomerado de empresas brasileiras controladas pela família Sanchez, com sede em Hortolândia, no interior de São Paulo, e com atuação forte na indústria farmacêutica. Entre as marcas do Grupo NC estão: