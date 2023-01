Startup que produz alternativas sustentáveis aos agrotóxicos recebe aporte de R$ 10 milhões

A busca por soluções mais sustentáveis para o agronegócio sempre interessou os pesquisadores Rafael de Souza e Jader Armanhi. Há 12 anos, eles trabalham no estudo de microrganismos brasileiros capazes de aumentar a produtividade agrícola de forma sustentável e com menor impacto ambiental. Em 2021, eles fundaram a startup Symbiomics para comercializar os produtos feitos com microrganismos com potencial aplicação tecnológica.

A biotech anuncia nesta sexta-feira, 27, a captação de R$ 10 milhões. Os fundos MOV e Baraúna Venture Capital participaram da primeira rodada de investimentos.

“A Symbiomics se propõe a criar soluções para resolver um dos maiores desafios atuais da agricultura, que é aumentar a produtividade de forma sustentável, gerando menor impacto ambiental. A proposta da empresa é desenvolver produtos biológicos de nova geração, contendo microrganismos novos e tecnologias disruptivas. O recurso captado permitirá alavancar o desenvolvimento dessas soluções”, diz o CEO Rafael de Souza.

De acordo com a MOV, gestora de fundos de investimentos de impacto socioambiental e uma das investidoras, o aumento sustentável da produção de alimentos para atender às demandas urgentes de uma população crescente está entre os desafios mais importantes da próxima década.

“Insumos biológicos têm excelente potencial de melhorar o rendimento de lavouras, substituir fertilizantes sintéticos, combater doenças e pragas, reduzir emissões de gases de efeito estufa, além de capturar carbono do meio ambiente”, diz o CEO Martin Mitteldorf.

Conheça a Pharbox, delivery de remédios com entregas em 20 minutos e sistema de assinatura

Para a Baraúna Venture Capital, outra investidora, a expectativa é que a Symbiomics se consolide como uma das principais referências em ciências aplicadas ao agronegócio.

“A Symbiomics é capazes de aliar uma série de conhecimentos técnicos e formação acadêmica com visão de negócios e capacidade de gestão. A adoção desse tipo de produto é cada vez maior e acreditamos ser essa uma tendência muito forte e duradoura pois combina produtividade a sustentabilidade”, diz Paulo Ciampolini, CEO da Baraúna.

O que faz a Symbiomics

Fundada em 2021, a companhia desenvolve produtos de alto desempenho para aumentar a produtividade agrícola de forma sustentável e com menor impacto ambiental. Os produtos contêm microrganismos utilizados para múltiplas aplicações, como nutrição vegetal, biocontrole, sequestro de carbono e bioestimulante.

Entre os principais produtos desenvolvidos pela Symbiomics estão:

Biofertilizantes

Bioestimulantes

Biocontrole

Sequestro de carbono

O departamento de Pesquisa & Desenvolvimento da empresa trabalha com o que há de mais avançado no mercado em genômica, microbioma e análise de dados para aumentar a produtividade de culturas agrícolas por diversos meios, como biofertilização, aumento da resiliência a estresses ambientais e controle biológico.

A Symbiomics explora os ambientes naturais do Brasil à procura de microrganismos com potencial aplicação tecnológica.

“Os microrganismos desses ambientes guardam enorme potencial para uso como biofertilizante, bioestimulantes e biocontrole. A Amazônia, por exemplo, é riquíssima em biodiversidade, particularmente microbiana, e certamente poderá fornecer microrganismos que corroborem com a tese e gerem distribuição de riqueza local e empregos”, diz Jaderson Armanhi, COO da biotech.

REVISTA EXAME: Balneário Camboriú se torna mercado para "Fla-Flu” entre os maiores arranha-céus do país

As Soluções Baseadas na Natureza foram apontadas pela Cúpula do Clima da ONU como uma das nove estratégias prioritárias para enfrentamento das mudanças climáticas e um futuro defensável para as próximas gerações.

Em fevereiro de 2022, a Symbiomics recebeu um aporte da Vesper Ventures em uma rodada pré-seed.

“Por se tratar de um projeto que endereça um desafio global que poderá trazer um grande impacto positivo para nossa sociedade e para o mundo, demos continuidade”, diz Gabriel Bottós, CEO da Vesper.

Segundo ele, ainda, a Symbiomics trará uma verdadeira revolução para as lavouras, com produtos que trazem ganhos significativos de produção e, ao mesmo tempo, reduzem drasticamente os danos gerados ao meio ambiente.

Como o aporte será usado

Com o aporte, a biotech tem perspectiva de, em dois meses, inaugurar um laboratório próprio em Florianópolis.

Além disso, através de sequenciamento genético, machine learning e edição genômica, a biotech pretende desenvolver produtos que possam ser comercializados globalmente, como biofertilizantes e bioestimulantes, além de soluções de biocontrole e captura de carbono. A empresa já negocia o licenciamento dos produtos com multinacionais que atuam no Brasil, na América Latina, Europa e Estados Unidos.