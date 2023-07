Startup que organiza reuniões entre empresas faz primeira aquisição — e quer faturar R$ 20 milhões

Uma das dores dos empreendedores — principalmente os que estão começando — é prospectar clientes e fechar reuniões de negócios com outras empresas. A Meetz, de Pernambuco, facilita esse processo. A startup traça o perfil do cliente, entende o que ele quer vender e encontra possíveis interessados. Mais do que isso, marca a reunião e deixa tudo alinhado, deixando ao empreendedor a missão de vender.

Até então, fazia isso usando tecnologia de terceiros. Agora, deu novo passo para atingir seu plano de aumentar o faturamento em 71% em 2023. A empresa comprou a AZ Leads, startup dona de uma plataforma que também ajuda na prospecção B2B. Ela tem um banco de dados que filtra cerca de 20 milhões de empresas em diversas categorias, como setores e modelos de negócios.

“A Meetz oferece o serviço, AZ Leads, a tecnologia”, diz Juliano Dias, CEO da Meetz. “Agora, com essa integração, a Meetz terá as duas opções para os clientes”.

O valor da negociação não foi informado. Os oito funcionários que estavam na Az Leads passarão para a Meetz. Além disso, os diretores da plataforma, Gustavo Strassburguer e Nicolas Pohren, assumirão como CTO (chefe de tecnologia) e CPO (chefe de produto) da Meetz.

A startup surgiu em 2020, no início da pandemia. Dias acabara de fechar um marketplace de material gráfico e decidiu empreender em um negócio que já tinha conhecimento por suas startups anteriores: o de prospecção de clientes. Já a AZ Leads foi fundada um ano antes, em 2019, e tem sede em Campo Bom, no Rio Grande do Sul.

Qual a previsão de crescimento da Meetz

A aquisição da Az Leads vai lançar um novo produto ao portfólio da Meetz. Com isso, a empresa quer fechar 2023 faturando 12 milhões de reais — 71% a mais do que em 2022. Para o ano que vem, com a consolidação da aquisição, o objetivo é alcançar 20 milhões de reais em faturamento.

Uma das apostas é que a entrada da AZ Leads no negócio vá expandir, também, os setores que a Meetz atende. Hoje, dos 150 clientes, a grande maioria é de serviços. Ao oferecer a tecnologia, querem alcançar também o comércio e a indústria.

A perspectiva é que o número de clientes dobre ainda em 2023, para 300. Em 2024, querem chegar a 1.000 clientes ativos.

Como a Meetz fatura

O modelo de negócio da Meetz se baseia no pagamento de mensalidade. No caso do Meetz como serviço, onde a startup faz a prospecção de ponta a ponta, os planos se baseiam na quantidade de reuniões marcadas.

“Os planos podem ser ajustados conforme a maturidade comercial de cada empresa”, afirma Dias. “Se ela tem uma equipe comercial mais madura, se não tem equipe comercial, tudo a gente ajusta”.

A parte de oferecer a tecnologia — que chega agora com a aquisição da AZ Leads — também será por mensalidade.

Como a empresa marca as reuniões

Veja as etapas da empresa para fazer a prospecção dos clientes:

Começa fazendo um perfil da empresa, entendendo os interesses e as necessidades

Depois, faz mineração de dados, identificando quais possíveis empresas se conectariam com o cliente

Através de outro filtro de dados, acham os contatos para enviar mensagens às empresas

Uma equipe de redação prepara os textos e consegue agendar as reuniões

Entre as empresas que já usaram a tecnologia do Meetz estão a Mondial, de eletrodoméstico, e a Wiser, de educação.