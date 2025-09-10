Startup que nasceu no Sírio-Libanês recebe investimento de gigante da saúde

A startup de IA Sofya acaba de receber um investimento, cujo valor não foi divulgado, da MV, gigante que oferece ferramentas digitais para o setor de saúde na América Latina.

A parceria entre as duas empresas vai acelerar o uso de IA na saúde, ajudando médicos e profissionais a tomarem decisões mais rápidas, precisas e eficientes.

Fundada em 2022 no Hospital Sírio-Libanês, a Sofya tem ferramentas que automatizam tarefas do dia a dia dos médicos, como o preenchimento de documentos por comando de voz, e ajudam nas decisões clínicas mais complexas.

Com mais de 1 milhão de consultas apoiadas, a startup já é reconhecida no exterior. Ela foi aceita no programa Mayo Clinic Platform Accelerate, um dos mais prestigiados no setor de healthtechs.

Como a pequena conquistou a gigante?

Com passagem pela empresa Vai na Web e o Instituto Precisa Ser, Igor Couto decidiu aplicar seu conhecimento em inteligência artificial para resolver um problema real da saúde: a sobrecarga dos médicos.

A Sofya nasceu com a missão de criar uma superinteligência médica capaz de ajudar os profissionais a tomarem decisões mais rápidas, sem substituir o papel humano, mas sim ampliando as capacidades de quem está no campo da saúde.

A startup aplica IA, por exemplo, para análise de prontuários em tempo real, a sugestão de diagnósticos diferenciais e a recomendação de exames.

Com mais de 35 anos de história, a MV é um dos maiores nomes quando o assunto é digitalização da saúde. A empresa, com sede em Recife, desenvolve ferramentas para gestão hospitalar, prontuários eletrônicos e monitoramento de saúde do paciente. O faturamento de 2024 foi de R$ 638 milhões.

O que vem por aí?

O investimento é um passo estratégico para unir o conhecimento profundo da MV no setor de saúde com a tecnologia da Sofya.

A colaboração vai permitir que a inteligência artificial seja integrada a todas as ferramentas da MV.

"A MV nos dá a oportunidade de expandir rapidamente e oferecer tecnologia de ponta para médicos em todos os níveis de atendimento," diz Couto.

A startup também está investindo em medicina de precisão, aplicando IA em áreas como oncologia, para identificar novos fatores de risco e otimizar tratamentos.

"Estamos criando uma plataforma completa de saúde digital, onde a inteligência artificial será uma parte fundamental do atendimento e da gestão dos dados dos pacientes", diz Paulo Magnus, CEO e fundador da MV.