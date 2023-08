Já pensou em financiar o botox ou a harmonização? Eles convenceram investidores a apostar na ideia

O Brasil figura na lista de países com o maior número de procedimentos estéticos, invasivos ou não. No último levantamento da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (Isaps, em inglês), apareceu em segundo lugar, só atrás dos Estados Unidos, na realização de ações não cirúrgicas.

Apesar da colocação, o acesso ainda não está democratizado e há muito espaço para o crescimento do mercado. Essa foi a tese para a criação da Inklo, uma startup mineira de Belo Horizonte lançada em meados do ano passado para facilitar o crédito a quem pretende realizar procedimentos estéticos, cirúrgicos ou não, e está com a grana curta.

A empresa completou nos últimos dias a rodada pre-seed, com um total de R$3,5 milhões no bolso. A captação foi dividida em dois momentos: em novembro de 2022, a Inklo obteve R$ 1,5 milhão e agora mais R$2 milhões, apoiada por investidores-anjos. “Nós optamos por investimentos anjo e pela premissa de smart money, com os investidores contribuindo seja em tecnologia, finanças ou em saúde”, afirma Igor D’Azevedo, co-fundador e CEO da operação.

O negócio nasceu de conversas entre o executivo, oriundo do mercado financeiro, o amigo Felipe Christo Santiago, ex-gerente de projetos na rede Dasa. Os dois ainda não realizaram procedimentos estéticos, mas viram no mercado uma oportunidade de negócios. Juntos, atraíram dois outros amigos e sócios, Stéfano Assis e Felipe Tayer, também fundadores da Melhor Câmbio, plataforma de indicação de corretoras de câmbio.

Como funciona o negócio da Inklo

A fintech entrou no mercado em agosto de 2022 com cinco parceiros, como chama os estabelecimentos médicos que cadastra e habilita a oferecer os empréstimos. Desde então, a Inklo avançou para mais de 400 clínicas, consultórios e hospitais em 17 estados, principalmente em Minas Gerais, São Paulo e Paraná.

No meio do caminho, o negócio virou e os consultórios de odontologia despontaram como os principais interessados no serviços, representando por 60% das contratações. O setor tem um tíquete médio em torno de 3.500 reais e pacientes que fecham mais rapidamente os procedimentos, puxados por serviços de ortodontia e implantes dentários. “As conversões ocorrem praticamente no dia seguinte”, afirma D’Azevedo.

Com valores mais elevados, os procedimentos estéticos respondem pelos 40% restantes. Os pacientes recorrem aos financiamentos, principalmente, para pagar por harmonizações faciais, aplicação de botox e, entre as situações que requerem intervenções cirúrgicas, implantes de mama. Em geral, essas ações demandam investimentos em torno de 10.000 reais.

As operações são parceladas, em média, em 18 vezes, e a startup ganha em cima da taxa de juros aplicada em cada empréstimo, em torno de 3% ao mês. Para financiar os empréstimos, a Inklo usa um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios) de warehouse. O modelo permite que diversas fintechs guardem as carteiras de crédito originadas nas transações até que tenham um volume elevado o suficiente para criar um FIDC próprio usando os créditos.

Como a startup pretende usar os novos recursos

A startup quer chegar em dezembro deste ano originando R$ 4,5 milhões por mês, valor que representa 700% de alta em relação ao começo do ano. Os valores captados na rodada pre-seed serão usados para apoiar esse crescimento, aprimorando o produto e plataforma de análise de crédito, investimentos em tecnologia, suporte aos estabelecimentos e aos pacientes.

Para que a estimativa se transforme em realidade, a Inklo prevê que terá 1.500 parceiros no fim do ano na plataforma, com penetração em todos os estados do país. A conta considera ainda clínicas oftalmológicas, área em que a startup acabou de entrar.

“O modelo permite a expansão para outras áreas de saúde, mas, por ora, pretendemos manter essas três verticais. Tem muita coisa para crescer nelas e diferentes personas, como médicos de cidades pequenas e de grandes redes, para quem podemos oferecer a solução”, afirma o executivo.