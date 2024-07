Startup que cuida da segurança online de empresas compra negócio para evitar fraudes

Provavelmente, em sua caixa de e-mail, há algumas mensagens suspeitas de vírus. São criminosos que torcem para você clicar num link malicioso e ter dados vazados e, talvez, até dinheiro roubado.

Se o prejuízo é grande quando uma única pessoa cai nesse golpe, imagine uma empresa inteira. Por isso, desde que essa prática criminosa se popularizou, ganharam força também empresas que ajudam outras a ficarem seguras na internet.

É o caso da IT2S Group, empresa criada em 2008 na cidade de Porto Alegre pelo gaúcho Leo Goldim. "Assim como o escritório jurídico cuida da parte legal das empresas e o escritório de contabilidade, da área fiscal, nossa empresa é a consultora e cuida da parte de privacidade e proteção de dados", diz Goldim.

Agora, a empresa dá um novo passo para fortalecer este mercado. Ela acaba de comprar a 2Comply, uma empresa especializada em compliance regulatório que nasceu de um escritório de advocacia. A 2Comply ajuda empresas, especialmente fintechs, a seguirem as regulamentações do Banco Central e a evitarem fraudes e lavagem de dinheiro.

Com a aquisição, a IT2S Group deve faturar 3 milhões de reais neste ano e ter um crescimento de faturamento na faixa de 80%.

Qual é a história da IT2S Group

Leo Goldim sempre foi um entusiasta da área de segurança da informação. Antes mesmo de entrar no mercado de trabalho, já estudava assuntos relacionados ao tema. No seu primeiro emprego, atuou com infraestrutura de redes, mas sempre com um viés para a segurança, como firewalls e controle de acesso.

Aos 23 anos, Goldim identificou uma lacuna no mercado: poucas empresas especializadas em segurança da informação. Isso o motivou a fundar a IT2S Group, inicialmente para atuar na governança de segurança. Com o tempo, a empresa evoluiu, oferecendo treinamentos, serviços gerenciados e, eventualmente, adotando o modelo de negócio atual de vCISO (Chief Information Security Officer virtual).

"Nosso modelo de negócios atual foi desenvolvido enquanto eu morava na Califórnia e trouxe a ideia para a América Latina", diz Goldim. "Hoje, oferecemos um time completo de segurança da informação e privacidade."

Quais são os planos futuros

A integração entre a IT2S Group e a 2Comply resultará em uma oferta de serviços mais robusta. Enquanto a IT2S Group oferece uma gama de serviços, incluindo vCISO, DPO as a Service, Blue Team, Red Team e segurança de aplicações, a 2Comply traz seu know-how em compliance regulatório, fortalecendo a atuação conjunta das empresas.

“Com a fusão, conseguimos oferecer um serviço de maior qualidade, resolvendo de ponta a ponta os problemas dos nossos clientes”, comenta Goldim. A aquisição facilitará a detecção de atividades fraudulentas e aumentará a capacidade técnica da empresa, ampliando o portfólio de serviços oferecidos.

A 2Comply nasceu de um escritório de advocacia especializado em empresas de tecnologia. Hoje, atua como Compliance Officer e DPO (Data Protection Officer) para empresas, principalmente no mercado financeiro, auxiliando fintechs nas regulamentações do Banco Central.

Pedro May, CEO da 2Comply, assumirá o cargo de Diretor de Estratégias na IT2S Group, enquanto João, Diretor de Operações da 2Comply, irá auxiliar na gestão geral da empresa. A fusão seguirá o modelo de incorporação, onde o time operacional da 2Comply integrará uma nova área de serviço da IT2S.

“A união das empresas nos permitirá detectar atividades de compliance, como fraudes e lavagem de dinheiro, aumentando nosso portfólio de serviços e especialidade técnica”, afirma May.

Com essa aquisição, a IT2S Group se firma como uma das principais empresas no setor de Segurança da Informação no Brasil. A expectativa é de um crescimento significativo no mercado, com novos projetos e possíveis aquisições futuras para expandir ainda mais o escopo de atuação da empresa.

