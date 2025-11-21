Startup 'odiada' por estúdios musicais já vale quase US$ 2,5 bilhões

Startup de música por IA: Suno capta US$ 250 milhões e atinge avaliação de US$ 2,45 bilhões (Paper Boat Creative/Getty Images)
Publicado em 21 de novembro de 2025 às 06h39.
A Suno, plataforma de geração de música por inteligência artificial, anunciou o fechamento de uma rodada de financiamento de US$ 250 milhões, o que elevou a avaliação da empresa para cerca de US$ 2,45 bilhões. A operação foi liderada pela Menlo Ventures e contou com participação da NVentures, braço de investimento da Nvidia, além de Matrix, Lightspeed e Hallwood Media.
A Hallwood Media já havia firmado um acordo com um criador da Suno e tem outra artista representada, Xania Monet, que ganhou visibilidade ao alcançar posições nas paradas da Billboard com produções criadas por IA. As informações são da revista The Hollywood Reporter.
O cofundador e CEO Mikey Shulman afirmou que o novo aporte amplia as possibilidades de criação dentro da plataforma e apoia o uso da tecnologia por compositores, produtores e usuários iniciantes. Segundo ele, o serviço já recebeu milhões de contribuições de criadores desde seu lançamento há dois anos.
A Suno segue envolvida em um processo movido por grandes gravadoras, que acusam a empresa de utilizar catálogos protegidos por direitos autorais no treinamento de seus modelos de inteligência artificial.
Nas últimas semanas, surgiram especulações sobre possíveis acordos após a Udio — concorrente direta — selar uma parceria com a Universal Music Group em outubro. A Udio também enfrenta ações da Sony e da Warner Music Group.
O acordo com a UMG indica uma mudança no modelo de atuação da Udio, que agora permite que fãs interajam com músicas de artistas para criar remixes e versões derivadas. Ainda não há sinal de que a Suno adotará estratégia semelhante, especialmente após o reforço financeiro.