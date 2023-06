Em três anos, startup de marketing levanta R$ 54 milhões

Especializada na construção de projetos que combinam dados geoespaciais com um fluxo de conversão digital, a HYPR completa três anos de operação com o anúncio de R$ 54 milhões de investimento por meio de seus principais clientes.

Na contramão do mercado, a startup não captou recursos de venture capital para crescer, mas apresenta uma velocidade de crescimento acima da média: conseguiu entregar um CAGR – taxa de retorno necessária para um investimento crescer de seu saldo inicial para o final – de 158%. Em três anos, foram mais de 180 clientes atendidos e 870 projetos entregues.

“A HYPR é uma junção de inteligência de dados do mundo físico e do digital e tecnologia que ajuda agências e anunciantes a atingirem seus objetivos de negócio – tanto na captação de novos clientes como no aumento do LTV [Lifetime Value] de clientes existentes", diz Adrian Ferguson, cofundador da HYPR.

Segundo o executivo, o foco da companhia são os 250 maiores anunciantes do país. “Geralmente, esse é um perfil de empresa que já investe tudo que poderia nos canais digitais tradicionais, como Google e Meta, e precisam inovar para reduzir seu CAC [Custo de Aquisição de Clientes]”.

Desafios de agências e anunciantes

Os resultados da HYPR são reflexo da capacidade da empresa de construir arquiteturas de marketing complexas em um único fluxo de trabalho, facilitando a vida dos Chief Marketing Officers (CMOs) e seus times de marketing.

“Profissionais que trabalham com publicidade historicamente evitaram matemática, dados e tecnologia, mas nos últimos anos essa tendência mudou. Então, o que fizemos foi criar uma camada de orquestração que integra diferentes ativos em um fluxo de trabalho único, para que nossos clientes possam se concentrar menos na complexidade e mais nos resultados do negócio”, explica Cesar Moura, cofundador da HYPR.

Mirando novos desafios

Como parte dessa estratégia, a empresa acaba de anunciar o lançamento de um SaaS (Software as a Service) para ajudar as marcas a derrubarem as barreiras entre contextos físicos e digitais no marketing.

A HYPR Tech – braço de pesquisa e desenvolvimento – será liderada pelo novo sócio, Edson Delavia, matemático com experiência em empresas como PicPay, Olivia (adquirida pelo Nubank) e In Loco (adquirida pelo Magalu).

“Não faz sentido planejar e gerir a jornada do consumidor em silos. Nossa missão é devolver o controle para os anunciantes sobre seus dados primários, que muitas vezes acabam ficando limitados para ativação dentro das big techs”, diz Cesar.

Surgimento em meio à pandemia

A HYPR faz parte da primeira onda de empresas que nasceram durante o período de isolamento social. Fundada pelos publicitários Adrian Ferguson e Cesar Moura, a empresa nasceu depois de ambos passarem pelo layoff de uma startup que pivotou o negócio e o produto oferecido ao mercado.

Ao invés de voltarem para o mercado de trabalho, os executivos decidiram empreender sem financiamento de venture capital. A ideia era que o crescimento viesse da própria eficiência da operação, captando recursos à moda antiga, ou seja: vendendo para clientes.

E assim foi. Em pouco mais de 80 dias de operação, a empresa, que tem em seu conselho nomes como Igor Puga, CMO do Santander, e José Francisco Eustachio, CEO da Ocean e ex-chairman da Talent, fechou seu primeiro milhão. Hoje, tem entre os clientes gigantes como Amazon, Diageo e Santander, que buscam uma forma de construir jornadas mais atraentes para seus consumidores combinando dados geoespaciais com um fluxo de conversão digital.