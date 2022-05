Startup Lincon capta R$ 3 milhões para melhorar a vida de doentes crônicos

A healthtech Lincon tem o objetivo de usar a tecnologia para ajudar doentes crônicos a ter mais qualidade de vida. Fundada em 2021, a healthtech disponibiliza, via aplicativo, o acesso à chamada Terapia Digital Personalizada (TDP), um conjunto de protocolos que permite ao usuário melhorar a saúde e qualidade de vida.

A TDP atua em seis pilares: alimentação, atividades físicas, qualidade do sono, medicação, emocional e capacitação. A metodologia permite personalizar o tratamento de cada paciente, com intervenções pró-ativas, à medida que a tecnologia e equipe conhecem melhor os hábitos do paciente. A meta é manter o paciente engajado dentro de uma linha de cuidado que faça sentido para ele.

A solução da Lincon é voltada para pacientes com diabetes, hipertensão arterial e obesidade. Para os próximos meses, a Lincon planeja lançar uma linha de tratamento para saúde mental. A healthtech atende pessoas físicas, mas seu foco principal é prestar serviços para empresas e operadoras de saúde. A startup funciona no modelo de assinatura e tem entre clientes e parceiros o grupo Dasa, a corretora Hellner e as startups Far.me, Wellbe e Suprevida.

“É um benefício para o colaborador. Pessoas com doenças crônicas precisam de acompanhamento de forma mais recorrente e nós ajudamos a mantê-las saudáveis”, diz Victor Navarrete, que fundou a startup junto com Sulivan Santiago e Jose Gutiérrez. Os três têm um histórico de investimento em empresas e atuação em negócios de tecnologia.

Para acelerar, a startup abriu uma captação com investidores-anjo e fundos de investimento em uma rodada de R$ 3 milhões, a segunda da Lincon. A primeira rodada levantou R$ 1 milhão. A meta com a nova captação é dar mais consistência à atuação da startup no mercado, investir em novos serviços e ampliar a equipe de saúde.