Startup lança casas de aluguel para pequeno investidor nos EUA

Jeff Bezos e Marc Benioff estão entre os que apostam em uma startup que permite que pessoas normais invistam pequenas quantias em casas para aluguel. O mercado imobiliário dos Estados Unidos foi impulsionado pela pandemia e continua atraindo uma enxurrada de capital.

A Arrived Homes vende participações em propriedades para aluguel por cotas de apenas 100 dólares. A companhia levantou 37 milhões de dólares com a emissão de ações e dívidas junto com um grupo que inclui a Bezos Expeditions (que reúne os investimentos pessoais do fundador da Amazon.com) e a Time Ventures (do fundador da Salesforce). A rodada foi liderada pela Core Innovation Capital.

Fundada em 2019, a startup adquiriu 15 residências e assinou contrato para comprar mais 18 propriedades. O plano é usar os recursos para comprar mais imóveis, no esforço de democratizar um segmento do ramo de investimento imobiliário dominado por indivíduos ricos e, mais recentemente, pelas firmas de Wall Street.

“Existem milhões de pessoas que querem ter uma propriedade e não têm meios de fazer isso”, disse o CEO Ryan Frazier. “A razão pela qual não investem é que existem enormes barreiras.”

Frazier, que fundou a empresa com Kenny Cason e Alejandro Chouza, vê três obstáculos principais às pretensões desses investidores: o custo para comprar um imóvel para aluguel, o tempo necessário para encontrar a propriedade certa e a confiança para tomar a decisão de compra.

A solução foi adotar uma estrutura regulatória que permite que a empresa venda cotas em propriedades individuais para residentes dos Estados Unidos, independentemente de seu patrimônio ou renda.

A empresa contrata gestores terceirizados para ter condições de espalhar suas propriedades por diversos mercados, de forma que os investidores possam comprar cotas de residências em diferentes regiões e níveis esperados de aluguel.

O investimento médio até agora foi de 1.800 dólares em duas ou três casas. A empresa prevê demanda suficiente dos investidores para cobrir a aquisição de até 100 casas por mês até o final do ano.

Com o mercado imobiliário tão aquecido, tanto os compradores regulares quanto os investidores enfrentam dificuldades para encontrar boas propriedades. Mas com menos residências disponíveis, os proprietários conseguem elevar os aluguéis. Um índice que acompanha o aluguel de imóveis para uma só família, compilado pela John Burns Real Estate Consulting, subiu 5,9% nos 12 meses até abril.

Historicamente, esse segmento foi dominado por pessoas que são donas de algumas propriedades em sua cidade natal. Isso mudou após a crise de execução de hipotecas inadimplentes nos Estados Unidos, quando as firmas de Wall Street compraram residências em leilão e desenvolveram sistemas para gerenciar propriedades em diversas regiões.