Startup indiana investida por Goldman Sachs chega ao Brasil para transformar dados em negócio

A indiana MoEngage, martech que analisa engajamento de consumidores em plataformas digitais, estava de malas prontas para viajar mundo afora desde que recebeu um investimento de US$77 milhões do Goldman Sachs e B Capital Group. Agora, a empresa anuncia sua chegada ao Brasil em sua primeira empreitada na América Latina, com times locais e uma operação totalmente dedicada a região.

A MoEngage funciona como um "leitor" de informações de consumidores no ambiente digital. Com inteligência de dados, a startup estuda o engajamento de compradores em plataformas e sites e, então, vende essas informações para empresas interessadas em conhecer mais a fundo seus clientes. Além de gerar engajamento, os dados permitem uma atuação mais assertiva, minizando erros e ajudando times de marketing em tempo real.

O propósito está em criar campanhas que "conversem" com os diferentes canais de uma mesma marca, sejam eles online ou offline. Assim, elas podem mapear em seu público consumidor preferências, escolhas, estilo de vida e propensão a abandonar, comprar ou tornar-se um cliente fiel.

Na lista de usuários da startup estão mais de 1.200 empresas, de 35 países. Entre elas Ally Financial, McAfee, Flipkart, Nestlé, T-Mobile, Travelodge. Juntas, elas impactam cerca de 1 bilhão de consumidores em todo o mundo por meio de suas plataformas de comunicação de marketing.

A chegada a América Latina (e, consequentemente, o Brasil) acontece após a conclusão de uma rodada de captação série E. O propósito agora é levar a MonEngage para outros cantos do mundo, com destaque especial à América Latina. Para isso, a martech já formou um time local na cidade de São Paulo para atender clientes da região. Além do enfoque no mercado brasileiro, a startup espera aumentar investimentos em melhorias tecnoógicas na plataforma globalmente.

“Estou animado com o crescimento que temos observado em tão pouco tempo na região. Isso tem nos dado grande confiança a continuar investindo agressivamente para expandir ainda mais o nosso time e as parcerias de network. Já temos mais de dez clientes locais, como Empiricus, Banco Pichincha e Nestlé Peru, que obtêm apoio dos profissionais de São Paulo", diz Raviteja Dodda, fundador e CEO da MoEngage.

