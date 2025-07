Startup fundada por dois ex-MIT atinge US$ 300 milhões em valuation com apenas dois anos de vida Ex-alunos do MIT deixam universidade e fizeram com que sua base de clientes crescesse de 100 para mais de 500, incluindo startups em rápido crescimento e unicórnios da área de IA

Avaliada em US$ 300 milhões, Delve quer automatizar bilhões de horas de trabalho com agentes de IA (NanoStockk/iStockphoto)