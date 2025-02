Startup fatura milhões organizando boletos de luz, água, telefone e IPTU

O pagamento de contas no Brasil ainda é um processo cheio de desafios. Boletos chegam por e-mail, pelo WhatsApp, no correio e, muitas vezes, acabam esquecidos. Foi para resolver essa bagunça que surgiu a Conta Comigo Digital (CCD).

Criada em 2022, a empresa conecta empresas de serviços como luz, água e telefonia diretamente aos bancos, organizando os boletos dentro da conta bancária do usuário. Hoje, a CCD processa mais de 40 milhões de boletos por mês , atendendo 67 milhões de pessoas e prevê faturar entre R$ 7 e R$ 10 milhões em 2025 .

De um aplicativo para consumidores a uma solução para empresas

A CCD começou tentando resolver esse problema diretamente para os consumidores, criando um aplicativo para organizar boletos. Mas a ideia não pegou. “Tentamos resolver essa dor com um aplicativo próprio, mas percebemos que o desafio era maior e que as empresas precisavam de uma solução mais estruturada”, explica Vinicius Santos, CEO e fundador da CCD.

Foi essa mudança que atraiu nomes como Marco Gallo (ex-Mastercard e American Express) e Matheus Vasconcelos (ex-Galeão), que se juntaram ao time ao lado do CTO Julio Freitas. "Vimos uma oportunidade enorme e trouxemos nossa experiência para fazer a empresa crescer", diz Gallo. "O mercado de pagamentos ainda tem muita ineficiência, e o consumidor sofre com isso. Nosso papel é resolver essa dor de um jeito prático."

Como funciona a Conta Comigo Digital

A CCD organiza os boletos de contas básicas (água, luz, gás, telefone e impostos) diretamente dentro da conta bancária do usuário. O cliente não precisa mais procurar contas em diferentes lugares — elas aparecem automaticamente no app do banco.

"A ideia é simples: ninguém gosta de perder tempo pagando contas ou esquecendo um boleto no e-mail. Com a nossa solução, as empresas enviam os boletos direto para o banco, que mostra tudo organizado para o cliente", explica Freitas. "Isso evita surpresas desagradáveis, como juros por atraso, e dá mais controle para quem paga."

Além de facilitar a vida do consumidor, o sistema também reduz custos para concessionárias e bancos, que evitam problemas como contas atrasadas e fraudes. “Muita gente não sabe, mas emitir e processar boletos tem um custo alto para as empresas. Com a nossa solução, esse custo diminui bastante”, afirma Vasconcelos.

O que diferencia a CCD da concorrência

Há outras empresas atuando neste mercado. A Conta Comigo aposta nestes diferenciais:

Foco em empresas de serviços públicos : a empresa conhece as regras e burocracias desse setor.

Processamento rápido : seu sistema suporta mais de 3 milhões de boletos por hora.

Menos custos para as concessionárias : reduzir taxas de emissão de boletos e problemas com pagamentos atrasados.

Facilidade para os bancos : conecta as empresas de serviços diretamente aos bancos, sem complicação.

"Os bancos entenderam que oferecer um jeito mais fácil de pagar contas faz diferença para o cliente. Quanto mais simples for o processo, mais pessoas vão usar", diz Vasconcelos. "A experiência do usuário conta muito. Se um banco tem essa funcionalidade e outro não, o cliente vai naturalmente dar preferência para o que oferece mais comodidade."

Além disso, a CCD aposta na segurança como um diferencial. "Uma das maiores dores do consumidor é a preocupação com golpes e fraudes. Com a nossa solução, os boletos são enviados diretamente pela concessionária para o banco. Isso elimina o risco de receber um boleto falso por e-mail ou WhatsApp", explica Gallo.

Os desafios para 2025

Apesar do crescimento, a CCD ainda enfrenta desafios importantes:

Crescer a equipe e as operações : mais concessionárias estão aderindo ao sistema e a empresa precisa acompanhar essa demanda. Ganhar mais espaço no mercado : ainda há concorrentes grandes no setor. Novas regras do Banco Central : a chegada do Pix Automático , prevista para junho de 2025, pode mudar a forma como os boletos são pagos. Convencer mais empresas a adotarem o sistema : concessionárias e prefeituras ainda precisam entender melhor os benefícios do modelo. Manter a qualidade enquanto cresce : garantir que o sistema continue funcionando sem falhas conforme a empresa ganha mais clientes.

A CCD captou recentemente R$ 3,25 milhões em investimentos da Urca Angels , um reforço para acelerar seu crescimento. "Ainda há muito para inovar no pagamento de contas no Brasil, e queremos ser a referência nesse mercado", diz Santos . "O brasileiro já tem que se preocupar com tanta coisa. Pagar contas não deveria ser um problema."