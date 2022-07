Startup de carros usados Kavak faz aposta global de US$ 180 mi

A startup mexicana de carros usados Kavak vai abrir filiais em mais três países latino-americanos e lançar sua primeira base fora da região na Turquia, em uma aposta de que pode expandir seu modelo de “super aplicativo” em mercados emergentes.

Atualmente a startup mais valiosa da América Latina, a Kavak planeja investir US$ 120 milhões na Colômbia, Chile e Peru e pelo menos US$ 60 milhões na Turquia depois de montar operações iniciais no final do ano passado, disse o fundador e CEO Carlos Garcia Ottati em entrevista. Mas a Kavak também está cortando custos no México, Brasil e Argentina à medida que o ambiente econômico piora, disse.

A empresa vai contratar mais de 300 pessoas na região andina e montar centros de recondicionamento com capacidade para processar 3.000 carros por mês, disse a Kavak em comunicado.

“Estamos confiantes de que a expansão é algo que a empresa precisa fazer, mas estamos fazendo isso de forma conservadora”, disse Garcia Ottati, na sede da empresa na Cidade do México. Os cinco anos de experiência e tecnologia comprovada da empresa devem permitir que se torne lucrativa mais rapidamente nos novos mercados com investimentos menores, disse. “Vamos chegar a uma escala maior, mais rápido.”

A Kavak, que oferece carros usados em “hubs” físicos e online, foi avaliada em US$ 8,7 bilhões em uma rodada de financiamento privado em setembro passado. Mas, como outras startups de tecnologia em todo o mundo, a empresa se viu sob crescente pressão para obter lucro à medida que os investidores recuam de empreendimentos arriscados.

As ações da revendedora de carros usados online americana Carvana caiu mais de 90% de seu pico em agosto, em meio a dúvidas de que pode tornar seu modelo de negócios lucrativo.

Garcia Ottati disse que sua empresa lida com um conjunto diferente de problemas em mercados emergentes, onde cerca de 90% dos negócios ocorrem entre indivíduos. Seu “super aplicativo” visa conquistar clientes vitalícios que procuram o Kavak para troca de carros, financiamento, seguro, garantias e até mesmo para pagar tickets de estacionamento.

“Estamos resolvendo fraudes, estamos resolvendo o acesso ao financiamento e estamos usando a tecnologia para aumentar isso”, disse. A Turquia já havia mostrado um crescimento promissor que justificaria mais investimentos, disse. “Acho que este será provavelmente um dos nossos mercados lucrativos de mais rápido crescimento se continuarmos na direção atual”, disse.

A Kavak já tem um estoque de cerca de 1.000 carros na Turquia, quatro centros operacionais em Istambul e pretende atingir 300.000 transações no país até 2025, informou a empresa. No geral, a Kavak está agora em 24 cidades e tem mais de 8.000 funcionários.

(Bloomberg)