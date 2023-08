Startup de AI criada por uruguaios capta US$ 5 milhões para ser o assistente pessoal dos latinos

A startup BrainLogic AI, criada por cinco empreendedores uruguaios no começo do ano, nem bem chegou ao mercado e acaba de receber investimentos de 5 bilhões de dólares em rodada pela pré-seed. Sediada em Montevidéu, no Uruguai, e no Vale do Silício, nos Estados Unidos, a empresa usa inteligência artificial generativa, a partir de tecnologias como ChatGPT, da Open API, para criar um assistente pessoal com foco no público latino-americano.

O dinheiro está sendo utilizado para o desenvolvimento da Zapia, solução que entra nesta segunda, 21, em funcionamento com um bot no WhatsApp. O nome, inclusive, é uma junção do “zap” - a abreviação com a qual a plataforma de mensageria da Meta ficou famosa - com a nomenclatura AI.

Nesta fase inicial, o serviço, gratuito, será disponibilizado para um número limitado de pessoas e, depois, terá um uma lista de espera. Segundo os fundadores, o Zapia pode ser usado em qualquer parte do mundo. Eles escolheram, no entanto, São Paulo e a Cidade do México como os principais mercados para aplicar os recursos e ter uma capilaridade maior de estabelecimentos.

A partir de consultas por texto ou áudio, o assistente vai dar sugestões personalizadas aos usuários em tempo real sobre bons restaurantes, notícias do dia a dia, transcrição de áudios em diferentes idiomas. E ainda ajudar a encontrar lojas e serviços e dar aquela forcinha na hora de escolher presentes.

Quem criou o negócio

“No passado, assistentes ou secretários eram reservados a pessoas muito ricas. Hoje, nesta nova era da tecnologia, nós podemos criar um assistente por pessoa”, afirma Martín Alcalá Rubí, sócio-fundador da BrainLogic AI.

O profissional empreende há mais de 14 anos no mercado de tecnologia e está por trás das startups:

Tryolabs, um software de AI

UltraDrop, de colecionáveis digitais no universo de web3

MonkeyLearn, plataforma de AI para análise de texto para a automação de fluxos de trabalho. A startup foi adquirida, em 2021, pela empresa americana Medallia

Ao lado de Rubí, estão os sócios:

Juan Pablo Pereira, co-fundador da Tiendamia, comércio eletrônico cross border para a América Latina. O negócio reúne em uma única plataforma o portfólio da Amazon, eBay, Walmart e Macys dos Estados Unidos

Nicolás Loeff, com posições de liderança na Microsoft, no Google e Etsy

Juan Olloniego, engenheiro em Inteligência Artificial

Pablo Rodriguez-Bocca, PhD em Ciência da Computação, pesquisador e professor universitário

Juntos, eles conseguiram atrair a atenção da Factory HQ, o fundo de investimentos do Vale do Silício especializado em AI que liderou a rodada. Para além, entraram na rodada a Anthos Capital, Kalei Ventures, Capital X, Perceptive Ventures e o SNR VC.

Quais são os próximos passados da BrainLogic

Em um segundo momento, a startup deve incrementar o serviço o lançamento de um aplicativo próprio, permitindo que os usuários realizem compras, tenham descontos e possam fazer reservas em restaurantes e hotéis.

“A empresa começa pelo WhatsApp porque ele é usado por 95% dos latino-americanos. É a melhor estratégia de mercado para produtos massivos de IA, mas precisamos evoluir para fornecer recursos muito mais poderosos no curto prazo”, diz Pablo Pereira.

Uma vez conquistado o público e engajamento, a estratégia da BrainLogic passa por se aproximar aproximar tanto de pequenos e médios negócios quanto de grandes companhias, como varejistas, para fomentar a geração de novos negócios.

"Se, por exemplo, fizermos parcerias com marcas brasileiras, podemos oferecer melhores preços, descontos, criar anúncios. Enfim, as possibilidades são infinitas", afirma Rubí.