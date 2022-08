Startup brasileira desenvolve plataforma de venda de cartão-presente do Spotify

O Spotify, maior serviço de streaming de áudio, lançou seu primeiro canal próprio de vendas de cartões-presente exclusivos para usuários na América Latina. A empresa brasileira Todo InComm desenvolveu o novo marketplace, faz a gestão operacional e a implementação tecnológica do comércio online dos cartões.

A plataforma de tecnologia cria e opera toda lógica e expertise na venda e comercialização de cartões presentes. Além disso, desenvolve tecnologias para integrar com os sistemas de ponto de venda e o e-commerce. O cartão dos varejistas é personalizado e, ao mesmo tempo, oportuniza a distribuição para o consumidor final.

Fundada em 2012, a Todo é líder no segmento de gift card e pioneira no desenvolvimento da tecnologia para a venda de cartão e conta com mais de 70 varejistas parceiros, como Centauro, GPA, Outback, Havaianas, Riachuelo, Arezzo.

Todo InComm e Spotify

A aproximação entre Todo InComm e Spotify aconteceu por intermédio da gigante americana InComm Payments, grupo que adquiriu a Todo em 2020. A empresa é líder global no segmento de cartão-presente, conta com mais de 500 mil pontos de venda no mundo e está presente em 35 países.

“É a primeira conta, a nível LATAM, que a Todo InComm conquista, e isso diz muito de onde queremos chegar a médio e longo prazo”, diz João Espíndola, gerente geral e fundador da retailtech, especializada na venda, logística e gestão de cartão presente.

A tecnologia embarcada na plataforma, bem como a criação do produto, será gerenciada pela Todo InComm. Um dos diferenciais é que, o gift card poderá ser comprado diretamente pelo site da Spotify e ser enviado por WhatsApp e redes sociais, proporcionando conveniência e experiência para o consumidor, além de agregar ainda mais valor ao serviço de música.

"Com o e-commerce próprio, o consumidor pode entrar diretamente no site e fazer a aquisição, e isso só foi possível por conta da tecnologia da Todo InComm. Agora, a marca pode expandir e explorar mais um canal de vendas", diz Espíndola.

Aqui no Brasil, a atuação da companhia está desenhada para a distribuição de gift cards de marcas conceituadas e globais como Google, Microsoft, Uber, Spotify e Netflix, que oferecem acesso aos seus conteúdos, serviços e lojas de aplicativos por meio da InComm Payments no mercado brasileiro.

