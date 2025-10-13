Startup anuncia investimento de R$ 10 milhões para o mercado de carros por assinatura do Brasil

A zMatch, empresa de mobilidade e tecnologia, acaba de anunciar a chegada de três novos sócios (Cristiano Oliveira, Lucas Moraes e Moises Herszenhorn) e um investimento de R$ 10 milhões.

Esse valor será destinado para o desenvolvimento da ZAI. Essa plataforma promete ajudar concessionárias e montadoras a oferecerem o serviço de veículos por assinatura no Brasil por meio de inteligência artificial.

Renata Porto, co-CEO e cofundadora da zMatch, afirma que esse momento representa um novo patamar na jornada da empresa. “Com o ZAI, o vendedor não irá vender um produto, mas toda uma experiência ao consumidor, que vai muito além da posse do carro.”

A empresa foi fundada em parceria com Sylvio de Barros, que morreu em maio de 2024. Seu filho, André Barros, conta que o investimento e os novos sócios fazem parte de um projeto que busca dar continuidade ao legado do pai.

Mercado em expansão

A assinatura de carros no Brasil é um segmento em expansão. Segundo a ABLA (Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis), esse modelo cresceu 125% nos últimos cinco anos e já representa mais de 10% das locações totais no país.

O crescimento da popularidade desse modelo pode ser explicado pelas possibilidades de escolha e custo-benefício para o consumidor. O cliente pode escolher modelo, cor, quilometragem e pacote de serviços, com a vantagem de uma única mensalidade que já inclui IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores), seguro, manutenção e revisões, sem precisar se preocupar com desvalorização ou revenda do veículo.

Novos parceiros

Cristiano Oliveira e Lucas Moraes foram fundadores da Olívia, uma startup de inteligência artificial para gestão financeira que, posteriormente, foi comprada a pelo Nubank. “Com o uso de tecnologia e inteligência de dados, queremos tornar a assinatura de veículos uma alternativa viável”, afirma Oliveira.

Já Moisés Herszenhorn, que assume como co-CEO da zMatch, tem experiência no mercado financeiro e teve passagem pelo Banco BV.