South Summit Brazil 2024: inscrições para competição de startups já estão abertas

Vem aí a terceira edição do South Summit Brazil, um dos grandes encontros globais do ecossistema de empreendedorismo e inovação aberta. O evento acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de março de 2024 no Caís Mauá, nos arredores do centro de Porto Alegre.

Assim como nos dois primeiros anos, a nova edição do evento contará com a Competição de Startups. Aliás, as inscrições acabaram de abrir e podem ser feitas no site do South Summit. As inscrições ficam abertas até 20 de dezembro.

Podem se inscrever negócios de todo o mundo, de qualquer setor e em qualquer fase de desenvolvimento. Não há cobrança para se inscrever na competição.

"O South Summit tem como sua essência promover conexões", diz o CEO do South Summit Brazil, Thiago Ribeiro. "E é o que acontece na Competição de Startups também: colocamos projetos inovadores e investidores e/ou grandes corporações em um mesmo cenário. Startups de qualquer estágio, do mundo todo, têm oportunidade de sair do South Summit Brazil em uma nova perspectiva financeira".

Na edição de 2023, mais de 2.000 startups de 86 países se inscreveram. Também participaram do evento mais de 100 fundos de investimento (sendo 30 deles internacionais) e 600 investidores. Esses fundos gerem 123 bilhões de dólares, sendo 19 bilhões de dólares reservados para investimentos na América Latina.

Como acontece a Competição de Startups

Após a inscrição, as startups passam por um processo de seleção realizado por um comitê de especialistas, com base em critérios como:

Inovação

Viabilidade

Escalabilidade

Sustentabilidade

Equipe

Interesse de potenciais investidores

Os finalistas terão a oportunidade de apresentar seus projetos presencialmente e poderão acessar uma rede exclusiva, com a possibilidade de reuniões 1:1 com investidores e corporações em busca de inovação.

Quais são as categorias da Competição de Startups do South Summit Brazil

No final, cinco startups sairão vencedoras. As categorias do evento são:

Destaque

Mais Sustentável

Mais Escalável

Mais Inovadora

Melhor Time

Neste ano, a grande vencedora foi a Airway Shield. Criada em 2020 pelo médico especialista em cuidados intensivos Julio Alonso, a Airway Shield fabrica um equipamento médico que facilita e torna mais seguro o processo de intubação endotraqueal, no qual médicos inserem um tubo para desobstruir ou facilitar a passagem de ar pelas vias aéreas de pacientes.

Também venceram a Banuish (mais inovador), Trashin (melhor equipe), Alana AI (mais escalável) e Incentiv (mais sustentável).

LEIA TAMBÉM: Conheça a Airway Shield, startup vencedora do South Summit 2023

Como vai funcionar o Programa de Embaixadores do Ecossistema

Paralelamente à abertura das inscrições na Competição de Startups e com o objetivo de prospectar líderes do ecossistema de inovação brasileiro que queiram ser porta-vozes do South Summit Brazil 2024, está sendo lançado o Programa de Embaixadores do Ecossistema.

O programa vai formar representantes que terão a missão de engajarem-se com parceiros e startups, ajudar a construir "aquecimentos" nas suas respectivas regiões e gerar valor ao ecossistema local.

O que é o South Summit Brazil

Com 10 anos de trajetória, o South Summit tornou-se um evento líder no ecossistema de inovação e empreendedorismo global. No Brasil, a primeira edição foi realizada em maio de 2022 e reuniu mais de 500 palestrantes nacionais e internacionais. Em 2023, foram mais de 20.000 pessoas passando por Porto Alegre, totalizando 40.000 contatos realizados e mais de 2.500 reuniões 1:1 de negócios entre cerca de 8.500 empresas e 3.300 startups apresentando seus negócios.

O South Summit é realizado pela IE University, da Espanha com correalização do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.