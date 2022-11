South Summit Brazil 2023: inscrições para competição de startups já estão abertas

Um dos maiores encontros globais do ecossistema de empreendedorismo e inovação aberta, o South Summit Brazil está previsto para ser realizado pela segunda vez em março de 2023.

O local escolhido será o mesmo da primeira edição, neste ano: o Cais Mauá, nos arredores do centro de Porto Alegre.

Os interessados em participar da Competição de Startups já poderão realizar sua inscrição no site oficial do evento. O prazo para o cadastro se encerra em dezembro.

Serão aceitos projetos de todo o mundo, de qualquer setor e em qualquer estágio de desenvolvimento.

Em sua última edição participaram mais de 1.000 startups, de 76 países como Brasil, Estados Unidos, Espanha, Rússia, Índia, Nigéria, Turquia, Argentina, Colômbia e Reino Unido.

“Mais do que debater os temas que vão moldar o futuro, o South Summit Brazil existe para promover conexões", diz Thiago Ribeiro, CEO do South Summit Brazil.

"A Competição de Startups é central nessa visão, além de constituir uma ferramenta fundamental para incentivar e contribuir com o desenvolvimento dos ecossistemas em que estamos inseridos.”

Assine a EMPREENDA, a newsletter semanal da EXAME para quem faz acontecer nas empresas brasileiras!

Como funciona a competição de startups

Após a inscrição, as startups cadastradas passam por um processo de seleção realizado por um comitê de renomados especialistas, com base em critérios como:

Inovação

Viabilidade

Escalabilidade

Sustentabilidade

Equipe

Interesse de potenciais investidores.

Os finalistas terão a oportunidade de apresentar seus projetos presencialmente e poderão acessar uma rede exclusiva, com a possibilidade de reuniões 1:1 com investidores e corporações em busca de inovação.

LEIA TAMBÉM: South Summit Brasil: encerramento nesta sexta terá premiação de startups

No final, cinco startups sairão vencedoras nas seguintes categorias:

Destaque

Mais Sustentável

Mais Escalável

Mais Inovadora

Melhor Time

Além da participação no evento e da ampla visibilidade na mídia, elas receberão mentorias e orientação para aprimorar seu pitch.

“Em 2023 o South Summit Brazil está de volta com uma grande oportunidade para projetos inovadores. Mais uma vez, nosso encontro dará a startups de todas as indústrias, estágios e nacionalidades a chance de apresentar seus pitches e encontrar com grandes investidores e corporações”, diz María Lada, head de startups do South Summit.

LEIA TAMBÉM: No South Summit Brasil, ESG é pauta máxima entre empresas

O que é o South Summit Brazil

Com o objetivo de fomentar conexões entre startups, empresas e fundos de investimento globais para gerar oportunidades de negócios e conexões de alto valor, o South Summit Brazil 2023 acontece de 29 a 31 de março, no Cais Mauá, trazendo as principais tendências e inovações que marcam o presente e o futuro da indústria nacional e internacional.

Com 10 anos de trajetória, o South Summit tornou-se um evento líder no ecossistema de inovação e empreendedorismo global. No Brasil, a primeira edição foi realizada em maio de 2022 e reuniu mais de 500 palestrantes nacionais e internacionais.

Durante três dias, mais de 20.000 pessoas passaram pelo Cais Mauá, na região central de Porto Alegre, totalizando 40.000 contatos realizados e mais de 2.500 reuniões 1:1 de negócios entre cerca de 8.500 empresas e 3.300 startups apresentando seus negócios.

Foram aproximadamente 450 investidores presentes no South Summit Brazil 2022, incluindo mais de 90 fundos (20 internacionais), com uma carteira total de investimentos que somou mais de 65 bilhões de dólares disponíveis para aporte.

LEIA TAMBÉM: South Summit Brasil: festival inaugura nova era para eventos de inovação