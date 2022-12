South Summit Brazil 2023: inscrições da Competição de Startups prorrogadas até 16 de janeiro

O South Summit Brazil acaba de confirmar a prorrogação do prazo para as inscrições na Competição de Startups para 16 de janeiro de 2023. O anúncio foi realizado durante uma live no Instagram oficial do South Summit Brazil em parceria com a Abstartups. Veja aqui como se inscrever.

Durante a conversa também foram apresentados os resultados obtidos até o momento: já estão inscritas para a segunda edição mais de 1000 startups originárias de 50 países como

Azerbaijão

Estados Unidos

Israel

Espanha

Alemanha

Camarões

Hong Kong

Indonésia

Ucrânia

Zimbábue

Nepal

Austrália

Ucrânia

Paquistão

Chile

Colômbia

Argentina

De acordo com o CEO do South Summit Brazil, Thiago Ribeiro, “o sucesso referente ao número de inscrições reforça que a Competição já se tornou uma referência para empreendedoras que desejam alavancar seus negócios. Prorrogamos o prazo para aumentar esse volume e dar chance a outras startups que ainda não fizeram seu cadastro”.

Quais foram os resultados da edição passada

Correalizado em parceria com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, segundo o secretário de Planejamento, Governança e Gestão, Claudio Gastal, a competição de startups é parte fundamental desse ecossistema do South Summit.

“Durante o evento saem novos negócios, novas perspectivas, são caminhos para o futuro e para a transformação da economia a partir das conexões que são feitas. Somos um governo que apoia totalmente a inovação e que acredita que ela pode transformar a economia do Estado e por isso fizemos todos os esforços possíveis para trazer este evento para o Rio Grande Sul”, afirma.

Os resultados da última edição foram expressivos. A Yours Bank, banco digital voltado para a educação financeira do público de 14 a 18 anos, recebeu aporte de 5 milhões de reais do Banco do Brasil, negócio fechado durante a primeira edição South Summit no Brasil.

“Atualmente, somos três vezes maiores do que éramos meses antes do evento de 2022. Esse crescimento exponencial só foi possível por causa do South Summit Brazil que mudou completamente a nossa vida. É uma oportunidade enorme para empreendedoras que querem investir no negócio”, diz Willian Santos.

A Aprix, fornecedora um sistema de gestão e otimização de preços com o uso de inteligência artificial, fechou contrato com um cliente que conheceu durante o evento e potencializou a marca na região e no Brasil em função da repercussão do evento

O que foi a competição de startups em 2022

A Competição de Startups foi um dos destaques do South Summit. Participaram mais de 1.000 startups, de 76 países como:

Brasil

Estados Unidos

Espanha

Rússia

Índia

Nigéria

Turquia

Argentina

Colômbia

Reino Unido

Cinco startups saíram vencedoras nas seguintes categorias:

Destaque

Mais Sustentável

Mais Escalável

Mais Inovadora

Melhor Time

A Competição é uma ótima oportunidade de gerar visibilidade às startups, com a possibilidade para os empreendedores apresentá-las em um dos principais palcos do evento, para um público de 700 pessoas e fundos nacionais e internacionais. Realizada globalmente há 10 anos, mais de 10 bilhões de dólares foram investidos por fundos em startups inscritas na competição e a previsão é que mais de 100 fundos estejam presentes na edição brasileira em 2023.

O que é o South Summit Brazil

Com o objetivo de fomentar conexões entre startups, empresas e fundos de investimento globais para gerar oportunidades de negócios e conexões de alto valor, o South Summit Brazil 2023 acontece de 29 a 31 de março, no Cais Mauá, em Porto Alegre, trazendo as principais tendências e inovações que marcam o presente e o futuro da indústria nacional e internacional.