SoftBank planeja investir bilhões em biotecnologia e saúde

O SoftBank Group planeja expandir investimentos no setor de biotecnologia e saúde, abrindo uma nova frente em sua estratégia de gestão de ativos, segundo pessoas a par do assunto.

O SoftBank já fez uma série de investimentos no setor, incluindo uma participação de 312 milhões de dólares na Pacific Biosciences of California, uma empresa americana de sequenciamento de DNA cujo preço da ação multiplicou quase por 9 no ano passado. A empresa japonesa agora planeja gastar bilhões investindo em empresas listadas de biotecnologia, disseram as pessoas, que pediram anonimato.

Os investimentos são realizados pela SB Northstar, braço de gestão de ativos do SoftBank, a unidade por trás de uma série de posições controversas de derivativos em grandes empresas de tecnologia. O Índice de Biotecnologia da Nasdaq, um termômetro do setor, subiu 37% no último ano, mais que o dobro do retorno do S&P 500.

“Isso é enganoso e impreciso”, disse um porta-voz do SoftBank. “A SB Northstar continua a considerar oportunidades de investimento em todo o espectro de tecnologia e não está especificamente focada em um setor específico.”

Analistas e investidores especulam como o fundador Masayoshi Son vai gastar mais de 80 bilhões de dólares em ativos, depois que o presidente do SoftBank revelou planos no ano passado de vender 4,5 trilhões de ienes (43 bilhões de dólares) em ativos e recomprar 2,5 trilhões de ienes de suas próprias ações. Os papéis do SoftBank subiram desde então, atingindo o nível mais alto desde que a empresa abriu capital em 1994, e ultrapassando o recorde há duas décadas, quando um boom de empresas de tecnologia ajudou a impulsionar o portfólio do SoftBank.