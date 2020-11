SoftBank negocia novo aporte em startup MadeiraMadeira

O SoftBank Group está entre os atuais investidores da MadeiraMadeira que negociam uma nova rodada de investimentos de US$ 120 milhões, em uma transação que vai conferir à empresa o status de unicórnio, segundo uma pessoa com conhecimento do assunto.

A rodada de investimentos pode ser finalizada até o final do ano e os termos ainda podem mudar, disse a pessoa, que pediu para não ser identificada porque as negociações são privadas.

O SoftBank liderou um aporte de US$ 110 milhões na startup no ano passado. A MadeiraMadeira, fundada em 2009 e sediada em Curitiba, comercializa produtos próprios e de outros estabelecimentos. Outros investidores incluem Light Street Capital e Flybridge Capital Partners.

SoftBank e MadeiraMadeira não comentaram.

O SoftBank espera que a MadeiraMadeira lidere a transformação digital do crescente segmento de bens domésticos no Brasil, disse Paulo Passoni, sócio-gestor de investimentos do fundo da América Latina do SoftBank Group International, no ano passado.

O conglomerado japonês disse em fevereiro que continuará a investir na América Latina, com foco em setores como e-commerce, saúde e fintech. Dois sócios-gestores que ajudaram a liderar o fundo dedicado a apostas na região saíram neste ano.