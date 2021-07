SoftBank investe em startup que busca prolongar vida de cães

Por Gillian Tan, da Bloomberg

O Vision Fund 2, do Softbank, liderou uma rodada de financiamento de US$ 75 milhões para a Embark Veterinary, uma startup de genética que busca aumentar a expectativa de vida dos cães. A operação avalia a empresa de Boston em US$ 700 milhões, disse o diretor-presidente da Embark, Ryan Boyko, em entrevista.

A pandemia mostrou que a inovação será cada dia mais decisiva para seu negócio. Encurte caminhos, e vá direto ao ponto com o curso Inovação na Prática

“Damos aos donos e criadores de animais de estimação ferramentas para criar o melhor futuro para seus cães e queremos expandir nosso público”, disse Boyko, destacando que a Embark planeja usar os recursos para contratação e desenvolvimento de produtos. “O tema da mortalidade, por causa da pandemia, fez as famílias perceberem que querem seus cães por perto o máximo possível.”

A Embark, que está processando o DNA de um cachorro de Masayoshi Son, fundador do SoftBank, espera aumentar a expectativa de vida canina em três anos até o final desta década. A empresa, que tem atendido principalmente clientes dos Estados Unidos e Canadá, avalia uma expansão internacional, disse Boyko.

Outras empresas que participaram da rodada de financiamento incluem F-Prime Capital, SV Angel, Freestyle Capital, Slow Ventures e Third Kind Venture Capital.

O kit “Breed ID” da Embark é vendido por US$ 129, enquanto outro kit específico para criadores, o teste oficial de DNA do Westminster Kennel Club Dog Show, é vendido por US$ 149. A empresa oferece outros testes que rastreiam mais de 200 riscos à saúde. Boyko disse que os clientes têm prolongado a vida de seus cães evitando certos medicamentos, adaptando dietas ou fazendo outras mudanças com base nos dados da Embark.

A receita da Embark aumentou 235% em 2020 em relação ao ano anterior e deve ultrapassar os US$ 100 milhões este ano, disse uma pessoa com conhecimento do assunto.

O banco de dados de cães da empresa deve superar 1 milhão nos próximos meses, disse Boyko, que fundou a Embark em 2015 com o irmão Adam, professor associado da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Cornell em Ithaca, Nova York.

A Embark descobriu que evitar a endogamia, que pode causar alergias e outras doenças, é uma maneira simples de adicionar dois anos à vida de um cão.

A Embark “está criando um padrão de atendimento personalizado por meio de insights de DNA com base digital”, disse Lydia Jett, sócia do SoftBank Investment Advisers, que fará parte do conselho da startup, em comunicado enviado por e-mail.