Seu smartphone é compatível com a internet 5G? Veja o que muda

Finalmente a internet 5G está mais próxima da realidade para os brasileiros — ainda que já funcione em mais de 60 países pelo mundo. Para quem mora nas capitais, a tecnologia deverá chegar no mês de julho do ano que vem. Mas você sabe quais smartphones funcionam com a novidade? E qual será a diferença de velocidade (na prática) quando comparada à atual internet 4G?

Quais smartphones funcionam com 5G no Brasil?

Alguns dos principais modelos do mercado já são compatíveis com a tecnologia, como o novo iPhone (desde a geração 12, lançada aqui no fim de 2020) e algumas versões da linha Galaxy, da Samsung. E ainda há opções para quem busca aparelhos de Motorola, Xiaomi, Realme, Lenovo e Asus. Por isso, é essencial ficar atento às especificações dos smartphones na hora de comprar.

Como os celulares mais modernos já vêm com todos os componentes internos adequados à internet 5G, não dá para simplesmente adaptar um modelo mais antigo à nova tecnologia. É importante levar esse detalhe em consideração, caso esteja planejando a troca do smartphone nos próximos meses, e analisar o cronograma de expansão da rede 5G, previsto para concluir em 2028.

Apple

iPhone 12;

iPhone 12 Pro;

iPhone 12 Pro Max;

iPhone 12 Mini,

iPhone 13;

iPhone 13 Pro;

iPhone 13 Pro Max;

iPhone 13 Mini.

Asus

ROG Phone 5s Pro;

ROG Phone 5s;

ROG Phone 5;

ROG Phone 3.

Lenovo

Legion Phone Duel.

Motorola

Moto G50 5G;

Moto Edge 20;

Moto Edge 20 Pro;

Moto Edge 20 Lite;

Moto G100;

Moto G 5G;

Moto G 5G Plus;

Edge;

Edge+.

Realme

Realme 8 5G;

Realme 7 5G.

Redmi

Note 10 5G;

Poco M3 Pro 5G;

Poco F3 5G.

Samsung

Galaxy Z Fold 3 5G;

Galaxy Z Flip 3 5G;

Galaxy A52 5G;

Galaxy A32 5G;

Galaxy S21 Ultra 5G;

Galaxy S21 5G;

Galaxy S21+ 5G;

Galaxy Note 20;

Galaxy Note 20 Ultra;

Galaxy Z Fold 2

Xiaomi

Mi 11;

Mi 10T;

Mi 10T Pro.

Qual é a velocidade da internet 5G?

Em média, a internet 5G na banda de 3,5 GHz — justamente a frequência mais disputada no leilão da Anatel — é dez vezes mais rápida que no 4G. Também foram ofertadas outras três faixas: 700 MHz e 2,3 GHz, que servirão para ampliar a cobertura 4G e, futuramente, distribuir o 5G; enquanto a faixa de 26 GHz (mais cara de manter) é destinado, principalmente, para banda larga.

O que muda para o consumidor?

Não bastasse a maior velocidade para transmissão de dados nos smartphones, a internet 5G permite conectar diferentes sistemas em tempo real. Essa é a base para a “Internet das Coisas”, que vai desde equipamentos domésticos conectados à rede de dados até carros autônomos — que não precisam do motorista. Também são esperadas melhorias nos serviços públicos e privados.

E ainda existem outras melhorias, exigidas pela Anatel para os vencedores do leilão, como instalação de rede 4G em todos os municípios com mais de 600 habitantes; cobertura 4G em 48 quilômetros de rodovias federais; roaming nacional obrigatório (que permite se conectar a qualquer sinal disponível, mesmo que de outras operadoras); e expansão da fibra óptica pela Região Norte.

Quando a internet 5G estará disponível onde eu moro?

Capitais brasileiras: até 31 de julho de 2022;

Municípios com mais de 500 mil habitantes: até 31 de julho de 2025;

Municípios com mais de 200 mil habitantes: até 31 de julho de 2026;

Municípios com mais de 100 mil habitantes: até 31 de julho de 2027;

Municípios com mais de 30 mil habitantes: até 31 de julho de 2028.

