Siemens planeja aumentar produção de turbina no Brasil em 2022

A Siemens Gamesa Renewable Energy vai aumentar a produção de uma turbina eólica no Brasil que impactou os resultados da empresa.

A montagem da turbina 5.X, um dos modelos mais novos e de maior tamanho, foi normalizada no Brasil depois da paralisação no início do ano em meio a vários problemas que incluíram questões de design e fornecimento, segundo o CEO da Siemens Gamesa, Andreas Nauen. A produção de naceles da turbina, que permitem a geração de eletricidade, vai aumentar no início de 2022.

“Todas as peças estarão lá a tempo para o cronograma de produção”, disse Nauen em entrevista. “Não temos bandeiras vermelhas.”

Os problemas com a turbina 5.X se somaram a preços crescentes das commodities e gargalos logísticos que trouxeram um segundo ano de perdas para a Siemens Gamesa. Entregas sem sobressaltos da máquina ajudarão a colocar a companhia mais perto da meta de volta a dar lucro em 2022.

O Brasil se tornou um mercado-chave para a empresa, com importantes contratos assinados para a turbina 5.X no último ano.

Mas, mesmo que isso ocorra conforme o planejado, a Siemens Gamesa continuará a enfrentar obstáculos no ano que vem, já que restrições no transporte global ainda dificultam a aquisição de componentes de turbinas e a entrega de produtos aos clientes.

“No passado, era possível, em um prazo relativamente curto, encontrar capacidade de transporte”, disse Nauen. “Isso não é possível no momento.”