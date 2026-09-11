Shopping fatura R$ 100 mi no seu primeiro semestre de operações no Paraná

Shopping Plaza Campos Gerais tem 140 operações ativas e ocupação superior a 93% de sua área bruta locável, de 27,4 mil metros quadrados (Divulgação/Divulgação)
Editor da Região Sul
Publicado em 11 de setembro de 2026 às 15h44.
Última atualização em 11 de setembro de 2026 às 15h48.
Com pouco mais de oito meses em operação, o Shopping Plaza Campos Gerais ainda pode ser considerado um recém-chegado no universo do varejo, mas os primeiros números já são de gente grande. Inaugurado em dezembro de 2025, em Ponta Grossa (PR), o empreendimento alcançou R$ 100 milhões em faturamento no primeiro semestre deste ano e já anuncia uma nova fase de expansão.
O empreendimento do Grupo Tacla, que recebeu investimento de R$ 350 milhões, já tem 140 operações ativas e ocupação superior a 93% de sua área bruta locável, de 27,4 mil metros quadrados.
Agora, o shopping avança para uma nova etapa de expansão. Em 25 de setembro, será inaugurado um centro de convenções de 1,5 mil metros quadrados, projetado para receber eventos corporativos, feiras setoriais e exposições culturais.
Entre as marcas instaladas no empreendimento estão C&A, Riachuelo, Renner, Maria Filó, Luiza Barcelos, Constance, Lindt e Outback. A unidade do Outback foi a primeira da rede na região dos Campos Gerais.
O fluxo médio chegou a 300 mil visitantes por mês ao longo do semestre. As operações de alimentação e entretenimento, entre elas as salas do Cine Laser, ajudaram a ampliar a circulação no empreendimento.
Para os próximos meses, estão previstas ainda as chegadas de Johnny Rockets, Divino Fogão, WSport Wear e XPlay, reforçando o mix de alimentação, varejo e serviços.
“Atingir uma ocupação de quase 95% da ABL, com lojas deste porte, em menos de um ano, demonstra o potencial de consumo de Ponta Grossa e da região”, afirma Frederico Galvão, superintendente do Shopping Plaza Campos Gerais.
A abertura do centro de convenções adiciona uma nova frente ao empreendimento, com estrutura modular para receber diferentes tipos de eventos e área destinada à logística de montagem e desmontagem.
A estratégia também considera a posição de Ponta Grossa como importante entroncamento rodoferroviário do Paraná e polo agroindustrial dos Campos Gerais, o que amplia o alcance potencial de feiras, convenções e encontros corporativos realizados no local.
A estreia do novo espaço será com a exposição internacional imersiva Van Gogh & Impressionistas, que ocupará 1,2 mil metros quadrados e será apresentada pela primeira vez na região.
O centro de convenções funcionará integrado às demais operações do complexo, incluindo lojas, praça de alimentação e supermercado, ampliando a circulação de visitantes para além do consumo tradicional do shopping.As obras estão na fase final de instalações e acabamentos. A conclusão está prevista para 24 de setembro, com abertura oficial ao público no dia seguinte.