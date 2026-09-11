Shopping fatura R$ 100 mi no seu primeiro semestre de operações no Paraná

Com pouco mais de oito meses em operação, o Shopping Plaza Campos Gerais ainda pode ser considerado um recém-chegado no universo do varejo, mas os primeiros números já são de gente grande. Inaugurado em dezembro de 2025, em Ponta Grossa (PR), o empreendimento alcançou R$ 100 milhões em faturamento no primeiro semestre deste ano e já anuncia uma nova fase de expansão.

O empreendimento do Grupo Tacla, que recebeu investimento de R$ 350 milhões, já tem 140 operações ativas e ocupação superior a 93% de sua área bruta locável, de 27,4 mil metros quadrados.

Agora, o shopping avança para uma nova etapa de expansão. Em 25 de setembro, será inaugurado um centro de convenções de 1,5 mil metros quadrados, projetado para receber eventos corporativos, feiras setoriais e exposições culturais.

Entre as marcas instaladas no empreendimento estão C&A, Riachuelo, Renner, Maria Filó, Luiza Barcelos, Constance, Lindt e Outback. A unidade do Outback foi a primeira da rede na região dos Campos Gerais.

O fluxo médio chegou a 300 mil visitantes por mês ao longo do semestre. As operações de alimentação e entretenimento, entre elas as salas do Cine Laser, ajudaram a ampliar a circulação no empreendimento.

Para os próximos meses, estão previstas ainda as chegadas de Johnny Rockets, Divino Fogão, WSport Wear e XPlay, reforçando o mix de alimentação, varejo e serviços.

“Atingir uma ocupação de quase 95% da ABL, com lojas deste porte, em menos de um ano, demonstra o potencial de consumo de Ponta Grossa e da região”, afirma Frederico Galvão, superintendente do Shopping Plaza Campos Gerais.

Aposta em eventos

A abertura do centro de convenções adiciona uma nova frente ao empreendimento, com estrutura modular para receber diferentes tipos de eventos e área destinada à logística de montagem e desmontagem.

A estratégia também considera a posição de Ponta Grossa como importante entroncamento rodoferroviário do Paraná e polo agroindustrial dos Campos Gerais, o que amplia o alcance potencial de feiras, convenções e encontros corporativos realizados no local.

A estreia do novo espaço será com a exposição internacional imersiva Van Gogh & Impressionistas, que ocupará 1,2 mil metros quadrados e será apresentada pela primeira vez na região.

O centro de convenções funcionará integrado às demais operações do complexo, incluindo lojas, praça de alimentação e supermercado, ampliando a circulação de visitantes para além do consumo tradicional do shopping.As obras estão na fase final de instalações e acabamentos. A conclusão está prevista para 24 de setembro, com abertura oficial ao público no dia seguinte.