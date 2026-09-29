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Shopee avança na guerra dos marketplaces e libera vendas do Brasil para Argentina e México

Marketplace vai ampliar para mais de 150 mil vendedores brasileiros um programa que permite anunciar e vender produtos para consumidores de fora

Shopee: depois de lançar entregas em 4 horas, nova estratégia para conquistar o vendedor é facilitar venda para o exterior (Shopee/Divulgação)

Shopee: depois de lançar entregas em 4 horas, nova estratégia para conquistar o vendedor é facilitar venda para o exterior (Shopee/Divulgação)

Daniel Giussani
Daniel Giussani

Repórter de Negócios

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 07h00.

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RESUMO ＋

O marketplace Shopee vai ampliar para mais de 150 mil vendedores brasileiros seu programa de exportação para Argentina e México, após um piloto com 19 mil lojistas e 1,4 milhão de produtos. A empresa cuidará da coleta, do transporte internacional, do desembaraço aduaneiro e do atendimento ao cliente, sem custo adicional de adesão à plataforma.

Depois de uma disputa marcada por bilhões de reais em logística, centros de distribuição e entregas cada vez mais rápidas, os grandes marketplaces começam a buscar novas formas de prender vendedores às suas plataformas. A próxima fronteira pode estar fora do Brasil.

A Shopee vai ampliar para mais de 150 mil vendedores brasileiros um programa que permite anunciar e vender produtos para consumidores da Argentina e do México. A empresa assume etapas como transporte internacional, desembaraço aduaneiro e atendimento ao cliente.

O movimento acontece enquanto a companhia tenta extrair mais vendas de uma base que já reúne mais de 3 milhões de vendedores brasileiros, responsáveis por 95% das transações feitas na plataforma.

Durante um projeto piloto, 19 mil lojistas disponibilizaram mais de 1,4 milhão de produtos nos dois mercados.

"O objetivo é ajudar os vendedores brasileiros a escalar seus negócios e, ao mesmo tempo, levar uma nova variedade de produtos aos mercados da região", diz Felipe Lima, diretor de desenvolvimento de negócios e operações de fulfillment da Shopee.

"Ao conectar os empreendedores locais a esses novos destinos, queremos criar oportunidades de negócios, fortalecer o comércio regional e oferecer aos consumidores da Argentina e do México acesso a um sortimento ainda maior de produtos", afirma.

Felipe Lima, head de desenvolvimento de negócios da Shopee (Divulgação)

Como funciona a exportação pela Shopee

A proposta da Shopee é retirar do vendedor parte das etapas que costumam tornar uma exportação mais complexa.

Quando recebe um pedido feito por um consumidor da Argentina ou do México, o lojista brasileiro precisa preparar o produto para coleta. A partir daí, a Shopee coordena a entrega com sua rede de parceiros logísticos.

Isso inclui coleta, transporte internacional e entrega ao consumidor. A companhia também oferece suporte para o desembaraço aduaneiro, processo necessário para a entrada e saída de mercadorias entre países, e para o atendimento ao cliente.

Na prática, a Shopee tenta fazer com que uma venda internacional se pareça, do ponto de vista operacional do pequeno lojista, com uma venda feita dentro da própria plataforma no Brasil.

A adesão não está aberta automaticamente para toda a base. Os vendedores recebem um convite pela Central do Vendedor, ambiente usado pelos lojistas para administrar suas operações na Shopee.

Quem ainda não recebeu o convite pode demonstrar interesse em participar do programa.

A empresa afirma que não haverá custo adicional na plataforma para participar da iniciativa.

Por que Argentina e México

Argentina e México colocam os vendedores brasileiros diante de dois dos principais mercados de comércio eletrônico da América Latina.

Para a Shopee, a estratégia também permite aproveitar uma estrutura regional que já existe sem exigir que cada pequeno vendedor monte sozinho uma operação internacional. Esse costuma ser um dos obstáculos para pequenas e médias empresas que tentam exportar.

"A escolha de Argentina e México para o início do projeto faz parte da nossa estratégia regional, aproveitando mercados onde a Shopee já possui operação, garantindo a melhor experiência tanto para o consumidor como para o vendedor", diz o head.

Além de conquistar clientes em outro país, o vendedor precisa lidar com transporte internacional, documentação, alfândega, regras locais e atendimento após a venda.

A Shopee tenta concentrar essas etapas dentro do próprio marketplace, plataforma que conecta vendedores e compradores.

“Isso torna o comércio internacional mais acessível para negócios em diferentes estágios de maturidade”, afirma Lima.

Disputa dos marketplaces vai além da entrega rápida

A nova frente aparece enquanto a competição entre os grandes marketplaces no Brasil se espalha por diferentes partes da operação.

Nos últimos anos, Mercado Livre, Amazon, Magalu e Shopee direcionaram recursos para centros de distribuição, tecnologia e redes de entrega. O objetivo era colocar os produtos mais perto do consumidor e reduzir o prazo entre o clique e a chegada do pacote.

Em 2026, essa disputa ganhou uma nova rodada.

A Shopee lançou o Turbo, modalidade de entrega em até 4 horas que já reunia mais de 4.000 lojas ativas, principalmente na Grande São Paulo, quando o serviço foi anunciado.

A operação usa a localização do consumidor para mostrar produtos disponíveis em estabelecimentos próximos.

O Mercado Livre, por sua vez, ampliou entregas no mesmo dia, enquanto a Amazon lançou o Amazon Now, serviço de quick commerce, modelo de compras com entregas realizadas em poucos minutos, para produtos essenciais, frescos e congelados.

O Magalu também utiliza parte de sua rede de mais de 1.300 lojas físicas como pontos próximos aos consumidores e trabalha com projetos de entrega em até 1 hora.

A exportação adiciona outra variável à disputa.

Além de tentar conquistar o consumidor por preço, variedade e velocidade, os marketplaces também disputam a preferência de quem vende.

Quanto mais serviços uma plataforma oferece ao lojista, maior a possibilidade de concentrar dentro dela estoque, anúncios e vendas.

A iniciativa agora também se conecta a uma parceria que a Shopee firmou em 2025 com a ApexBrasil, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos.

O acordo prevê iniciativas de capacitação, conteúdo e suporte técnico para empresas brasileiras interessadas em entrar em mercados internacionais.

A expansão da plataforma para Argentina e México cria um canal concreto para que parte dessas empresas tente transformar esse treinamento em vendas.

'Perguntas frequentes'

Como vender para Argentina e México pela Shopee? ＋

O vendedor brasileiro precisa receber um convite pela Central do Vendedor ou demonstrar interesse em participar do programa. Após um pedido internacional, o lojista prepara o produto para coleta e a Shopee coordena as demais etapas com seus parceiros logísticos.

Quais etapas da exportação ficam sob responsabilidade da Shopee? ＋

A Shopee coordena coleta, transporte internacional e entrega ao consumidor, além de oferecer suporte para desembaraço aduaneiro e atendimento ao cliente. A proposta é aproximar a operação internacional da rotina de uma venda feita pela plataforma no Brasil.

Há custo adicional para participar do programa internacional da Shopee? ＋

Segundo a Shopee, não haverá custo adicional na plataforma para participar da iniciativa. A empresa não detalhou, porém, como serão tratados impostos, devoluções e eventuais despesas aduaneiras.

Quantos vendedores participaram do projeto piloto da Shopee? ＋

Mais de 19 mil vendedores brasileiros participaram do piloto e disponibilizaram mais de 1,4 milhão de produtos na Argentina e no México. A Shopee não divulgou o número de pedidos, o volume financeiro movimentado, o tíquete médio nem quantos lojistas concretizaram vendas.

Quantos vendedores brasileiros usam a Shopee? ＋

A Shopee afirma ter mais de 3 milhões de vendedores brasileiros cadastrados, responsáveis por 95% das transações feitas na plataforma no país. Mais de 150 mil lojistas poderão receber acesso ao programa de vendas internacionais.

Qual é a parceria da Shopee com a ApexBrasil? ＋

A Shopee firmou em 2025 uma parceria com a ApexBrasil, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, para oferecer capacitação, conteúdo e suporte técnico a empresas interessadas em mercados internacionais. Não foi informado quantas empresas participaram das ações ou começaram a exportar.

Acompanhe tudo sobre:Shopee

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