Shein lança linha de maquiagem inspirada em Crepúsculo para celebrar 20 anos da franquia

A Shein (com sua linha de cosméticos SHEGLAM) lançou uma coleção limitada de maquiagem inspirada na saga Crepúsculo. A campanha é um exemplo de como o marketing pode transformar referências culturais em estratégias comerciais eficazes.

Idealizada sob a direção do time global de marketing da Shein, a ação aposta no poder da nostalgia para engajar a geração que cresceu acompanhando os filmes e agora possui maior poder de consumo e forte presença nas redes sociais.

O lançamento acontece em um momento em que o interesse por franquias como Crepúsculo e outras séries dos anos 2000 vem crescendo nas plataformas de streaming e redes sociais. Essa tendência cultural, aliada a Shein no setor de beleza, mostra por que essa campanha se tornou tão comentada..

Marketing de nostalgia com alta performance digital

A campanha da Shein aposta em três pilares bem definidos:

Referência emocional

Linguagem jovem

Distribuição em escala digital

A escolha de Crepúsculo não é aleatória, trata-se de uma franquia com forte apelo emocional e comunidades de fãs ativas, especialmente no TikTok e no Instagram.

Estudos da Nielsen, indicam que 23% das vendas são alcançadas por campanhas que geram resposta emocional.

Esse tipo de estratégia estimula o conteúdo gerado por usuários (UGC), como vídeos desembalando o produto, tutoriais e resenhas, criando um ciclo de mídia espontânea altamente eficaz.

Além disso, a Shein usa sua tática de colaboração com micro influenciadores, algo que reforça autenticidade e gera confiança entre o público jovem. A marca também acerta no posicionamento de preço, pois os produtos da coleção têm valores que variam entre R$ 27 à R$ 40 reais.

Como o mercado de beleza está respondendo

A Shein não é a única marca a perceber o poder da cultura pop e da nostalgia como ferramentas de marketing. No setor de beleza, esse tipo de campanha emocional tem se tornado cada vez mais comum.

A própria Zara Beauty também lançou coleções temáticas — como a linha de cabelos com temática de festa, com produtos como gel e spray com glitter — e marcas como ColourPop já têm tradição em parcerias com universos como Harry Potter, Barbie e Star Wars.

