Shein e Temu levam ao exterior estratégia que conquistou milhões de consumidores na China

Modelos baseados em promoções intensas, preços acessíveis e estímulos digitais ajudam companhias chinesas a ampliar influência no varejo internacional

(Monika Skolimowska/picture alliance/Getty Images)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 06h26.

Empresas chinesas de diversos setores estão ampliando sua presença internacional com estratégias de marketing digital, promoções frequentes e preços reduzidos. Esse modelo, consolidado no mercado doméstico, agora é aplicado em países ocidentais, com resultados expressivos em diferentes segmentos do consumo.

De acordo com a consultoria Daxue Consulting, e destacados pela Business Insider, a mudança ocorre porque a China deixou de ser apenas fornecedora de produtos para se tornar também exportadora de marcas.

O objetivo é não apenas comercializar mercadorias, mas também consolidar nomes globais no varejo e no entretenimento.

Crescimento nos setores

Nos últimos anos, empresas chinesas conquistaram espaço em áreas como moda, tecnologia, alimentação e mobilidade. Entre os exemplos:

Estratégias digitais e engajamento do consumidor

Diferentemente de plataformas como a Amazon, que priorizam navegação simples e objetiva, empresas chinesas adotam interfaces interativas com pop-ups, anúncios frequentes e recompensas aleatórias.

O objetivo é estimular compras impulsivas por meio de mecanismos que aumentam o engajamento e prolongam o tempo de uso dos aplicativos, segundo o BI.

Esse modelo, que combina preços baixos, campanhas agressivas e estratégias de fidelização, tem elevado a competitividade das marcas chinesas nos principais mercados globais.

