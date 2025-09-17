Shein e Temu levam ao exterior estratégia que conquistou milhões de consumidores na China

Empresas chinesas de diversos setores estão ampliando sua presença internacional com estratégias de marketing digital, promoções frequentes e preços reduzidos. Esse modelo, consolidado no mercado doméstico, agora é aplicado em países ocidentais, com resultados expressivos em diferentes segmentos do consumo.

De acordo com a consultoria Daxue Consulting, e destacados pela Business Insider, a mudança ocorre porque a China deixou de ser apenas fornecedora de produtos para se tornar também exportadora de marcas.

O objetivo é não apenas comercializar mercadorias, mas também consolidar nomes globais no varejo e no entretenimento.

Crescimento nos setores

Nos últimos anos, empresas chinesas conquistaram espaço em áreas como moda, tecnologia, alimentação e mobilidade. Entre os exemplos:

Estratégias digitais e engajamento do consumidor

Diferentemente de plataformas como a Amazon, que priorizam navegação simples e objetiva, empresas chinesas adotam interfaces interativas com pop-ups, anúncios frequentes e recompensas aleatórias.

O objetivo é estimular compras impulsivas por meio de mecanismos que aumentam o engajamento e prolongam o tempo de uso dos aplicativos, segundo o BI.

Esse modelo, que combina preços baixos, campanhas agressivas e estratégias de fidelização, tem elevado a competitividade das marcas chinesas nos principais mercados globais.