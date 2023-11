Shein adquire marca de moda britânica e aumenta presença global

A varejista online global de moda e estilo de vida SHEIN anunciou no fim de outubro, no dia 30, a aquisição da Missguided, uma marca de fast-fashion do grupo de varejo de moda britânico Frasers Group. A SHEIN planeja ampliar ainda mais seu mercado e aumentar sua presença global.

Há rumores de que a SHEIN esteja planejando realizar um IPO nos EUA, e a aquisição ajudará a empresa a expandir sua presença comercial, além de aprimorar e melhorar sua avaliação para uma possível listagem nos EUA.

Após a aquisição, os produtos da Missguided serão fabricados pela SHEIN e vendidos simultaneamente em ambos sites da Missguided e da SHEIN. O antigo acionista, o Frasers Group, continuará a deter todas as propriedades de imóveis e recursos humanos da Missguided.

Além disso, os direitos de propriedade intelectual da Missguided serão transferidos para a Sumwon Studios, uma empresa joint venture criada pela SHEIN e pelo fundador da Missguided, Nitin Passi. A empresa de joint venture administrará e operará a marca Missguided.

A Missguided já foi uma marca de moda bem conhecida e renomada no fast fashion britânico por vender biquínis por apenas £1 libra esterlina, mas foram os preços ultrabaixos que a levaram a ter problemas financeiros e a não conseguiram pagar seus fornecedores em dia. A aquisição ocorre apenas um ano depois que a parte administrativa da Missguided foi totalmente comprada pelo Frasers Group.

Marketplace da Shein conta com 10.000 lojistas e representa 50% das vendas no Brasil

A aquisição da Missguided pela Shein é vista como uma etapa importante na expansão de seu modelo de mercado e na ampliação de sua linha de produtos. Com 150 milhões de usuários, a SHEIN obterá uma maior participação e fatia no mercado e penetração global.

A Shein, sediada na China, é uma das favoritas entre os jovens que buscam por tendências de moda por seus preços acessíveis (o preço médio de seus produtos é de apenas US$ 12.00), e ainda contam com design elegante, ampla variedade de produtos e taxa de atualização rápida, e seu sistema interno de gerenciamento da cadeia de suprimentos lhe dá uma vantagem absoluta de preço no setor. Espera-se que a aquisição da Missguided, que tem um posicionamento e uma filosofia operacional semelhantes aos da SHEIN, mas ainda Missguided tem um preço significativamente mais alto, atraia uma nova base de consumidores.

Em uma entrevista à imprensa, Donald Tang, presidente executivo da SHEIN, disse: “A nova joint venture levará a SHEIN a um novo modelo e nova forma de parceria, que esperamos que revitalize a marca Missguided e forneça à Missguided os benefícios do modelo de fabricação sob demanda da SHEIN, além da incomparável experiência em comércio eletrônico e alcance global. A SHEIN, por sua vez, tem um alcance global, para capitalizar e energizar o tom único e a característica exclusiva da marca Missguided”.

Na semana passada, a SHEIN anunciou que lançaria uma linha de roupas de marca conjunta com sua antiga concorrente, Forever 21. No início deste ano, a SHEIN criou uma joint venture com a Forever 21. Pelo acordo, a SHEIN comprou uma participação na empresa controladora da Forever 21, a Sparc Group, que também é a empresa controladora da ABG (Authentic Brands Group), uma empresa de gerenciamento de marcas, e da Simon Property Group, a maior incorporadora imobiliária de varejo dos EUA.

Os produtos da SHEIN agora já estão disponíveis nas lojas Forever 21 para venda.

