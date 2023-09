Seus funcionários estão preocupados com o ESG - e estarão pelos próximos 25 anos

Segundo relatório da UN World Population Prospects, no Brasil, a geração Z representa mais de 50 milhões de jovens nascidos entre 1996 e 2010. Esse grupo na América Latina já representa 25% da população da região, chegando a mais de 160 milhões de pessoas. Estima-se que até 2030, 100% desses jovens estarão no mercado de trabalho e constituirão a principal base de clientes e trabalhadores até 2050, representando mais de ⅓ do PIB da América Latina.

Conhecida pelo seu compromisso com a diversidade e inclusão, um estudo da ManPower, em 2023, mostrou que 68% dos trabalhadores da geração Z não estão satisfeitos com o progresso de suas organizações na criação de um ambiente de trabalho diversificado e inclusivo.

Assim, estratégias de Diversidade e Inclusão têm ganhado destaque nas redes sociais do mundo corporativo, numa busca apressada de atrair e reter talentos.

No entanto, as empresas se deparam com outro tema em ascensão: Segundo o Trust Barometer de 2022, 96% dos funcionários demonstram preocupação com a estratégia de sustentabilidade de suas organizações. Essa também é uma preocupação de 80% dos investidores que, segundo a mesma pesquisa, consideram ativamente os critérios ESG em suas decisões.

Como implementar a cultura ESG na sua empresa

Resumindo…

O mundo mudou, os colaboradores também, e exigências do mundo corporativo também. Consequentemente, novas estratégias surgem e passam a fazer parte das grandes empresas.

Ainda segundo o Trust Barometer de 2022, a maioria das empresas nos Estados Unidos já está incorporando a abordagem ESG em suas operações. Isso se traduz na avaliação cuidadosa dos desafios mais relevantes para sua estratégia global, na análise de riscos externos e na priorização de investimentos a longo prazo.

A Diversidade e Inclusão é um componente essencial do ESG, particularmente no "S", pilar que se atenta à diversidade e inclusão, impacto nas comunidades, saúde, segurança e direitos dos trabalhadores.

Como engajar seus colaboradores na cultura ESG

Entre os desafios de D&I, encontramos estratégias eficazes de atração e retenção de talentos. Um programa de salário equitativo para toda a base de funcionários, por exemplo, reduz os custos da atração e retenção. Assim como um aumento da diversidade proporciona diferentes perspectivas numa sala de reuniões, gerando um debate e promovendo a inovação.

E mesmo quanto à sustentabilidade: uma estratégia envolvente de D&I pode ajudar, inclusive, uma organização a alinhar-se com objetivos ambientais, priorizando ações em comunidades - e mesmo contratações.

Como implementar?

A EXAME, referência em ESG, já oferece um MBA no tema e através desse programa, percebemos o desafio que é implementar a cultura ESG entre os colaboradores.

Pensando nisso, a Exame Corporate Education, braço de educação corporativa da EXAME, reuniu as melhores estratégias e seus especialistas no tema para ajudar empresas a avançarem com a agenda ESG.

Os programas são 100% personalizados de acordo com a sua necessidade e da sua empresa e colaboradores.

