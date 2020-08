Serviços profissionais de TI trazem vantagem para o negócio

Em ambientes de negócios cada vez mais competitivos, poder focar apenas seu core business, a atividade principal que gera valor para a empresa, torna-se uma vantagem. Nesse cenário, grandes empresas — com processos de TI cada vez mais complexos — estão apostando na terceirização desses serviços como alternativa viável para manter sua estrutura e controlar custos.

Estudo realizado pela consultoria IDC, apresentado em evento online da Oi Soluções, provedora e integradora de serviços de tecnologia da informação para o mercado corporativo, aponta que, para 52,4% dos entrevistados, conectar organizações e indivíduos perfeitamente, independentemente de localização, é uma prioridade das companhias em que trabalham.

Com o objetivo de atender empresas que demandam cada vez mais inteligência em seus processos, infraestrutura e negócio, empresas como a Oi Soluções oferecem um portfólio diversificado de serviços especializados de tecnologia da informação e comunicação (TIC) para o mercado corporativo, atuando nas frentes de desenvolvimento de software, cloud e inovação, suporte técnico, centro de controle de serviços, e gestão de ambientes e operação de data centers.

“Disponibilizamos equipes multidisciplinares capacitadas para a realização de atividades consultivas, de desenvolvimento de projetos customizados e de operação do dia a dia da infraestrutura dos clientes”, afirma Rodrigo Shimizu, diretor de marketing da Oi Soluções.

Vantagens

Na prática, esse conjunto de ofertas vem ganhando força nos últimos anos porque atende algumas demandas bastante específicas das empresas. A primeira é ajudar a estruturar a jornada digital das companhias. “Muitas ainda não têm claro o caminho a seguir e apostam no trabalho consultivo para saber o que migrar para a nuvem, o que não migrar e em que momento fazer isso”, afirma o executivo.

A segunda demanda é a crescente necessidade de profissionais especializados para operar serviços de tecnologia. Há muita procura no mercado por esses especialistas, que precisam ser extremamente qualificados. Por isso, ao contratar um provedor de serviços profissionais, a empresa elimina o risco de perder essa mão de obra. E mais: ela pode contar com um pool de profissionais com as mais diferentes especializações, o que permite uma rápida reposição, mitigando riscos.

Outra vantagem da terceirização é poder atender a demandas customizadas. Em projetos ou aplicações específicas não é preciso montar um time ou uma nova estrutura para seu desenvolvimento. A Oi Soluções, por exemplo, conta com laboratórios e profissionais especializados que atendem prontamente a essas demandas. “Tudo isso resulta em aumento da qualidade dos serviços, redução do tempo de implantação e adequação de tecnologias na criação de diferentes modelos de negócios”, aponta Shimizu.

A Oi Soluções tem investido em seu portfólio de TIC para o segmento nos últimos três anos e provê soluções que se baseiam na robustez e na abrangência da rede Oi, com cerca de 400.000 quilômetros de fibra óptica e uma capilaridade de mais de 36.000 técnicos de campo. Hoje, a empresa atende 57.000 empresas, entre públicas e privadas, distribuídas pelo país, com serviços de segurança, cloud e data center, colaboração, internet das coisas, big data e analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, além de dados, internet e voz. O Serviços Profissionais pertence à família de Serviços Gerenciados.

“Desenvolvemos integrações que se adaptam às condições do negócio, ao que o cliente precisa e ao ecossistema que ele já tem”, finaliza o diretor de marketing da Oi Soluções.