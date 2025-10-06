Sergipana usa a palha para mudar a vida de mulheres e já vendeu mais de 40 mil peças

No Natal de 2021, uma guirlanda de palha vendida por R$ 35 marcou o início da jornada empreendedora de Deise Dória, em Barra dos Coqueiros, cidade a 3 km de Aracaju (SE). Professora de educação especial há quase três décadas, decidiu usar o artesanato para arrecadar recursos e apoiar famílias em situação de vulnerabilidade. O gesto solidário ganhou escala e deu origem à Palha Decor, marca de decoração sustentável que hoje reúne 120 artesãos e já vendeu mais de 40 mil peças. Em 2024, o faturamento ultrapassou a casa dos seis dígitos, com a meta de dobrar este ano. Mais do que números, no entanto, o propósito da empresa é claro: transformar a vida de mulheres negras, quilombolas e indígenas. “É o que me dá força para seguir.”

Como reflexo desse trabalho, conquistou o Prêmio Mulher Empreendedora Shopee, em 2024, e foi uma das finalistas da etapa estadual do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, em 2025.

Os primeiros passos

A história começou de forma singela, quando Deise e um grupo de conhecidos decidiram presentear 300 crianças no Natal. Com recursos limitados, ela usou o que tinha em casa e começou a desenvolver algumas peças. O engajamento do grupo foi tamanho que mais de 400 crianças receberam presentes naquele ano, comprados com o dinheiro das vendas. “Foi ali que percebi o poder do artesanato. Se uma ação pontual conseguia tanto, imagine uma operação estruturada com propósito social”, lembra.

A virada de chave veio com o apoio de programas do Sebrae, como o Digitalize, e capacitações em empreendedorismo e artesanato sustentável. O primeiro canal de venda foi a Shopee, que levou os produtos de Sergipe para todo o Brasil. A visibilidade abriu portas para novas frentes e parcerias. Atualmente, os itens também podem ser adquiridos no Mercado Livre, Instagram e site próprio. A empresa ganhou relevância nacional e expandiu para o atacado e o mercado B2B, atendendo projetos de decoração em restaurantes e até no Aeroporto de Aracaju. “Cada venda representa mais do que uma transação. É a história de mulheres que antes estavam invisíveis e agora têm sua arte reconhecida.”

Hoje, a empreendedora foca na gestão e expansão, embora siga próxima da produção. “Durante o Natal, por exemplo, ainda participo da confecção das guirlandas. É uma forma de manter a essência do negócio”, afirma. Com um portfólio vasto – de itens de decoração e utilidades domésticas a enxoval de bebês –, a Palha Decor inaugurou há quatro meses uma loja física em Barra dos Coqueiros (SE). O espaço funciona como showroom, estoque, centro de embalagem e ponto de encontro com clientes e parceiros. “Cerca de 30% das vendas já vêm do canal físico, que também funciona como uma vitrine para arquitetos e companhias interessadas em parcerias”.

Empreendedorismo que impulsiona vozes femininas

O impacto social é o alicerce da marca. As peças são produzidas por mulheres artesãs de sete municípios de Sergipe, muitas de comunidades quilombolas e indígenas. “Trabalhamos com pessoas que encontraram no artesanato uma forma de renda, visibilidade e empoderamento. As peças carregam uma herança cultural e uma história de resistência”, explica.

A inspiração também vem da vivência de Deise na educação. “Todos os dias, na escola, trabalho com inclusão e superação. Esse olhar se reflete na empresa, que também busca dar oportunidades a quem, muitas vezes, não tem visibilidade”, explica. Esse propósito guia a governança, com uma gestão colaborativa, envolvendo artesãs na definição de produtos e coleções. A inovação com responsabilidade é outra aposta, com testes de novos modelos de decoração sustentável sem abrir mão da tradição da palha como matéria-prima.

Avanço com propósito

O crescimento da Palha Decor tem vindo da diversificação de canais. Começou com vendas online e hoje alcança arquitetos, projetos corporativos e o mercado atacadista. Para 2026, pretende ampliar a loja física, expandir o atacado e consolidar a presença no B2B. “Queremos mostrar que o artesanato é negócio, cultura e transformação”, resume. O crescimento financeiro, porém, é acompanhado de uma ambição social: dobrar o impacto positivo nas comunidades, alcançando ainda mais famílias e multiplicando oportunidades.

Apesar dos resultados positivos, Deise não esconde os desafios enfrentados. No início, havia o medo de empreender e a dificuldade de conciliar dois trabalhos. “Houve dias em que pensei em desistir. Mas o apoio do Sebrae e a rede de mulheres que acreditaram no projeto me mostraram que o empreendedorismo é um ato coletivo”, diz. Para ela, quando uma mulher empreende, abre caminho para muitas outras. Esse espírito se tornou também um conselho que compartilha com quem deseja iniciar um empreendimento: “O medo é natural, mas não pode ser maior do que o sonho. Cada passo, por menor que seja, já é transformação”.