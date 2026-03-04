Será o fim dos sorvetes da Nestlé? Entenda o que muda com a possível venda do negócio

A Nestlé anunciou, junto com a divulgação global de seus resultados financeiros de 2025, que entrou em negociações avançadas para vender suas operações remanescentes de sorvetes à Froneri, joint venture criada em 2016 pela própria Nestlé em parceria com a empresa britânica R&R, líder no Reino Unido no segmento de sorvetes e produtos congelados.

A notícia levantou dúvidas se os sorvetes da Nestlé poderiam desaparecer do mercado. Na prática, porém, pouco muda para o consumidor brasileiro.

Em nota, a empresa afirmou que a decisão não terá impacto na comercialização de sorvetes Nestlé no Brasil, porque a operação local já está sob responsabilidade da Froneri desde a criação da joint venture, há quase uma década.

Ou seja, os sorvetes continuarão nas prateleiras, como já acontece desde 2016, quando a multinacional reorganizou globalmente seu negócio de gelados.

Como surgiu a Froneri?

A Froneri nasceu em 2016 a partir de uma parceria entre a Nestlé e a R&R Ice Cream, companhia britânica especializada em produtos congelados.

A joint venture foi criada para concentrar as operações de sorvetes das duas empresas em diversos mercados, combinando escala industrial, distribuição e portfólio de marcas.

Na época do anúncio, a nova empresa já nascia com vendas estimadas em cerca de 2,7 bilhões de francos suíços e presença em mais de 20 países, empregando aproximadamente 15 mil pessoas.

Com sede no Reino Unido, a Froneri passou a operar inicialmente em regiões como:

Europa

Oriente Médio (com exceção de Israel)

Argentina

Austrália

Brasil

Filipinas

África do Sul

Além das operações de sorvetes, a joint venture também incorporou parte do negócio de alimentos congelados da Nestlé na Europa (com exceção da Itália e do segmento de pizzas) e produtos lácteos refrigerados nas Filipinas.

O que muda agora?

Com as negociações atuais, a Nestlé pode transferir para a Froneri as operações de sorvetes que ainda permaneciam sob seu controle direto em alguns mercados.

A medida faz parte de uma estratégia global da multinacional suíça de simplificar o portfólio e concentrar investimentos em categorias consideradas prioritárias, como café, nutrição, saúde e alimentos para pets.

Para o consumidor brasileiro, porém, a mudança tende a ser praticamente imperceptível, uma vez que os sorvetes da marca Nestlé já são produzidos e distribuídos pela Froneri há quase dez anos.

