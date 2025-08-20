Ser caipira é uma vantagem: o negócio deste casal cresceu 100% ao falar a língua do campo

Vender no agronegócio é um desafio. O produtor rural, acostumado a decisões rápidas e práticas, não tem tempo para complexidade.

Consultorias que tentam vender soluções difíceis de entender ou distantes da realidade do campo, muitas vezes, não conseguem abrir portas. E é nesse cenário que a Santoagro se destaca, justamente por ser "caipira" e saber falar a língua do homem do campo.

Fundada em 2022 por Rodrigo e Camila Santiago, em Ourinhos, no interior paulista, a Santoagro se especializou em um nicho ainda pouco explorado: a recuperação de créditos tributários no agronegócio.

Em pouco tempo, a empresa conquistou uma posição de destaque no ranking EXAME Negócios em Expansão 2025 , ocupando a 20ª posição na categoria de empresas com faturamento entre 2 a 5 milhões de reais .

Em 2024, a Santoagro fechou o ano com 2,3 milhões de reais em faturamento, dobrando sua receita em apenas 12 meses.

Rodrigo Santiago, fundador e CEO, diz que a diferença para outras consultorias está na conexão que a Santoagro estabelece com o produtor rural.

"O campo tem sua própria dinâmica, e a gente sabe que é preciso se comunicar de forma simples e direta, sem complicação. O 'caipira' entende o problema porque ele vive isso. Não adianta falar difícil para quem já está acostumado com o concreto", afirma.

O despertar para os tributos

A trajetória de Rodrigo no mundo do direito começou com uma formação em Direito na cidade de Marília, no interior paulista.

Além disso, trabalhou por um tempo no setor público, com foco em tributação, onde se deparou com uma realidade que o incomodou profundamente: muitas empresas pagavam impostos a mais ou eram penalizadas com multas absurdas, muitas vezes sem saber que isso acontecia.

Ele percebeu que a falta de informações era uma grande brecha no mercado e decidiu entrar para ajudar as empresas a se defenderem. “Eu via empresários sendo multados com valores altíssimos por falhas que, na maioria das vezes, poderiam ser evitadas com o conhecimento certo”, diz.

A ideia de empreender começou a tomar forma quando a pandemia trouxe uma nova dinâmica à vida de Rodrigo e Camila. O nascimento de sua filha, e a necessidade de estar mais perto da família, fizeram com que ele repensasse sua trajetória.

“Eu queria ter mais tempo com minha filha e também fazer algo que tivesse mais impacto, principalmente nas pequenas empresas que estavam sofrendo com a crise”, lembra Rodrigo.

Da microempresa aos bilhões

Inicialmente, a Santoagro focou em atender microempresas no regime Simples Nacional . Rodrigo visitava pequenos estabelecimentos como bares, padarias e pet shops , explicando que eles estavam pagando impostos a mais e que poderiam reaver valores dos últimos cinco anos.

A estratégia de "anunciar o direito", em vez de vender o serviço, funcionou bem. Mas, com o tempo, ele percebeu que o mercado de pequenas empresas estava saturado. E foi nesse momento que surgiu a grande virada da Santoagro: migrar para o agronegócio.

Rodrigo, que cresceu em Ourinhos, interior de São Paulo, começou a entender que a realidade do campo tinha muito mais a oferecer.

"O agro tem um potencial imenso e movimenta bilhões. O Simples Nacional, por exemplo, tem um limite de faturamento pequeno. Quando pensamos no agro, pensamos em grandes números, grandes volumes de grãos, de produtos", diz.

Foi a partir dessa percepção que a Santoagro reformulou sua atuação, deixando de ser uma consultoria generalista para se tornar uma empresa especializada em tributação para o agronegócio. A mudança de nome, de DS Consultoria Fiscal para Santoagro, foi o reflexo dessa transformação. "A Santoagro foi feita para o agro, para atender os produtores que estão no campo e têm uma operação gigantesca", diz Rodrigo.

A linguagem simples que abre portas

O grande diferencial da Santoagro foi a forma como Rodrigo e sua equipe se conectaram com o agronegócio. "A gente fala a língua do produtor, entende o ritmo do campo e conhece suas dificuldades. A consultoria tributária que vem de fora, de grandes escritórios da cidade, não entende isso", afirma.

A Santoagro se destaca ao explicar, de forma simples, conceitos tributários que, normalmente, poderiam ser confusos para quem está no campo.

"Quando falamos para um produtor que ele pode estar pagando 3 reais a mais por cada saca de soja, e multiplicamos isso pelo volume de produção dele, o impacto é imediato. As portas se abrem", conta Rodrigo.

Com isso, a empresa rapidamente conquistou grandes clientes, como várias cooperativas de grãos do interior paulista.

Além disso, a Santoagro foi pioneira em identificar problemas tributários específicos do agro, como a tributação indevida sobre a cadeia de exportação de soja.

Muitos produtores pagavam impostos como se estivessem vendendo para o mercado interno, quando, na realidade, o produto exportado é imune à tributação. “A gente tem que educar o produtor. O direito é simples, só precisamos traduzir ele para a realidade deles”, explica.

Reconhecimento e expansão

O crescimento da Santoagro foi acelerado pela sua atuação estratégica e pela forma como se conectou com o público-alvo.

Em 2024, a empresa atingiu 2,3 milhões de reais em faturamento, dobrando seu desempenho em apenas um ano.

Esse crescimento rápido garantiu à Santoagro a 20ª posição no Ranking Negócios em Expansão 2025, na categoria de empresas com faturamento entre 2 a 5 milhões de reais.

Mas os desafios continuam. A empresa precisa lidar com a expansão territorial e com a escassez de mão de obra qualificada no setor.

"A maior dificuldade é estar em vários lugares ao mesmo tempo. As demandas aumentam, e é difícil ter pessoas que consigam traduzir essa metodologia do agro com a mesma eficiência", conta Rodrigo.

Para o futuro, a Santoagro tem planos de expandir ainda mais, com foco em Mato Grosso e Goiás.

A empresa já está em Rondonópolis, no Mato Grosso, dentro do Agro Club, um hub tecnológico que reúne soluções inovadoras para o agro.

“Queremos ser a maior referência em consultoria tributária do agronegócio do Brasil”, afirma Rodrigo, que também sonha com um crescimento acelerado e a manutenção da qualidade no atendimento.

O legado pessoal

A história de Rodrigo é um reflexo de sua origem humilde e da sua visão de transformar o que aprendeu ao longo da vida em algo que impacte o maior número de pessoas possível.

"Eu venho de uma realidade simples. Quando olhamos para onde chegamos, sabemos que o sucesso é fruto de trabalho, dedicação e, principalmente, honestidade", afirma.

Rodrigo e Camila Santiago sabem que, mais do que alcançar números impressionantes, o verdadeiro sucesso da Santoagro está em sua capacidade de transformar a vida de seus clientes, ajudando-os a evitar gastos desnecessários e a recuperar valores importantes.

"O agro é um setor que, mais do que nunca, precisa de soluções práticas e acessíveis. A gente tem que ser aquele parceiro que chega, fala a língua do campo, e resolve o problema de forma simples", diz Rodrigo.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024. A análise considerou negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros. Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.