Senior Sistemas fatura R$ 1,1 bi, aumenta lucro em 26% e reforça aposta em IA

Quem toca uma empresa sabe a sensação: tudo acontece ao mesmo tempo. Estoque, vendas, folha de pagamento, impostos, logística, crédito. Organizar essa engrenagem dentro de um único sistema virou um negócio bilionário nas últimas décadas.

Um bom exemplo vem de Blumenau, cidade catarinense a 150 quilômetros de Florianópolis.

Fundada em 1988, a Senior Sistemas fechou 2025 com lucro líquido de 246,5 milhões de reais, alta de 26,7%. A receita líquida somou 1,17 bilhão de reais, crescimento de 19,9%, com avanço de margem e geração de caixa recorde.

A empresa também consolidou o modelo recorrente — hoje 80% da receita é previsível —, ampliou a oferta em cloud e passou a integrar crédito e serviços bancários diretamente ao seu ERP, sigla em inglês para Enterprise Resource Planning, sistema de gestão empresarial.

“Encerramos 2025 com crescimento sustentável, expansão da rentabilidade e fortalecimento do posicionamento competitivo. O avanço das soluções em cloud ampliou a previsibilidade das receitas e a visibilidade do fluxo de caixa”, afirma Carlênio Castelo Branco, CEO da Senior Sistemas.

Para 2026, a companhia entra em um novo ciclo com a integração da CIGAM, adquirida recentemente, e com a ampliação da estratégia de inteligência artificial embarcada no portfólio.

Resultados: recorrência, margem e geração de caixa

Para uma empresa de ERP, a recorrência é a chave do negócio. Na Senior, a receita recorrente atingiu 1,04 bilhão de reais, alta de 20,2%, o equivalente a 80,2% da receita bruta.

Dentro desse montante, a receita do produto cloud, modelo de computação em nuvem, cresceu 25,1%, para 616,8 milhões de reais.

A Receita Recorrente Anualizada (ARR) alcançou 1,13 bilhão de reais, avanço de 19,2% em 12 meses.

A geração de caixa operacional foi de 346,7 milhões de reais, o equivalente a 102% do EBITDA. O dado reforça a capacidade da companhia de converter resultado contábil em caixa, algo central para sustentar aquisições e expansão orgânica.

Da folha de pagamento ao ERP

A Senior nasceu com um sistema de processamento de folha de pagamento, desenvolvido por Guido Heinzen em 1988.

Nos anos seguintes, Nésio Roskowski e Jorge Cenci entraram na sociedade. O lançamento do sistema de automação de ponto abriu portas em grandes empresas.

Na década de 1990, a companhia ampliou o portfólio em gestão de pessoas e, em 1997, lançou seu ERP.

A aposta na integração de processos marcou a transição de fornecedora de soluções pontuais para plataforma de gestão empresarial.

Hoje, a solução de Gestão de Pessoas ainda responde por uma fatia relevante do faturamento, mas o ERP se tornou o eixo central de expansão, conectando módulos de finanças, logística, agro, construção e, mais recentemente, serviços financeiros e inteligência artificial.

A joint venture com o BTG e o crédito dentro do ERP

Um dos movimentos mais estratégicos dos últimos anos foi a criação da Senior Capital, joint venture com o BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

A empresa recebeu autorização do Banco Central em janeiro de 2025 para operar como Sociedade de Crédito Direto (SCD), modelo que permite conceder crédito com capital próprio. A ideia era integrar crédito e serviços bancários diretamente ao ERP da Senior.

No primeiro ano de operação, a Senior Capital somou 250 milhões de reais em operações de crédito.

No banking, registrou 719,3 milhões de reais em transações e 1,43 bilhão de reais em emissões de boletos.

Estratégia AI-Centric e os 50 agentes de IA

Ao longo de 2025, a Senior ampliou a estratégia AI-Centric (ou seja, centrada em inteligência artificial) e encerrou o ano com mais de 50 agentes de inteligência artificial integrados às principais linhas de produto.

Os agentes atuam em áreas como finanças, recursos humanos, gestão de riscos, logística, agro e construção.

Foram desenvolvidos por meio da SARA Studio, plataforma própria que permite criar e orquestrar agentes a partir de dados estruturados e APIs integradas ao portfólio.

“Fomos pioneiros no lançamento de Agentes de IA integrados às soluções de gestão do nosso portfólio", afirma o CEO. "Reforçamos a visão de que a inteligência artificial é elemento estruturante da nova geração de soluções de gestão empresarial”.

A aposta é transformar o ERP em um sistema capaz não apenas de registrar operações, mas de sugerir decisões e automatizar rotinas críticas.

Aquisição da CIGAM e consolidação no mercado de ERP

A Senior anunciou no fim de 2025 a aquisição da CIGAM, especialista em ERP para médias e grandes empresas.

A operação foi aprovada pelo Cade e concluída em 5 de fevereiro de 2026. É a 32ª aquisição da companhia.

Com a transação, a empresa amplia presença nos segmentos de indústria, varejo e serviços e reforça oportunidades de cross-sell, venda cruzada de produtos, e upsell, aumento de ticket dentro da base instalada.

Os resultados da CIGAM passam a ser consolidados a partir de fevereiro.

Para 2026, o foco será integração. “Entramos no novo ciclo com bases fortalecidas e foco na continuidade da estratégia. Seguimos atentos às oportunidades e comprometidos com resultados sustentáveis no longo prazo”, afirma Castelo Branco.

A Senior começou com folha de pagamento. Hoje, combina ERP, crédito e inteligência artificial. Crescendo com o crescimento da tecnologia.