Senado discute se McPicanha sem picanha é propaganda enganosa

Nesta quinta-feira, 12, às 10h, a Comissão de Transparência e Fiscalização do Senado vai debater se o McDonald’s e o Burger King cometeram propaganda enganosa ao vender sanduíches sem as carnes que davam nome aos produtos.

Denúncias sobre o McPicanha e o Whopper Costela começaram a se espalhar nas redes sociais no final do mês passado, levando as duas redes ao Procon de vários estados.

Diante disso, na semana passada, a comissão do Senado aprovou uma audiência pública com representantes do McDonald’s e Burger King para que as duas redes se explicassem. O requerimento foi sugerido pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS).

“Trata-se da comercialização de sanduíches que levam no nome cortes de carnes nobres, como picanha e costela, mas que não passariam do aroma do molho. A forma como foi concebida a campanha publicitária do sanduíche induz ao entendimento de um produto com características diferentes daquele que tem sido entregue”, afirmou o parlamentar.

Além de representantes do Procon, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar), da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e do blog Coma com os Olhos, que fez as denúncias, Trad também sugeriu a participação de porta-vozes do McDonald’s e do Burger King. Até ontem, a presença das duas redes de fast food não havia sido confirmada.

Entenda a história

O imbróglio começou no final do mês de abril, quando o McDonald’s anunciou o lançamento de uma nova linha de hambúrgueres, o McPicanha. Só que, embora tivesse o corte nobre no nome, o sanduíche não levava picanha em sua composição — mas, sim, um “aroma natural de picanha”, como esclareceu a empresa. Depois da confusão, a rede de fast-food decidiu retirar o McPicanha de todas as suas lojas.

Poucos dias depois foi a vez do concorrente, o Burger King, se envolver com uma polêmica semelhante. Nas redes sociais, uma página de indicações gastronômicas acusou a rede de propaganda enganosa, uma vez que um dos seus sanduíches, o Whopper de Costela, não é feito com costela suína e também conta apenas "com aroma de costela".

Em nota, o Burger King afirmou que, desde o lançamento do produto, "sempre comunicou com clareza em todo o seu material de comunicação a composição do hambúrguer presente no sanduíche, produzido à base de carne de porco [paleta suína] e com aroma 100% natural de costela suína". Já o McDonalds pediu desculpas pela confusão e declarou que a escolha do nome tinha o efeito de “proporcionar uma nova experiência ao consumidor”.

Porém, as denúncias resultaram em reações de Institutos de Defesa do Consumidor (Procons) de vários estados. Em São Paulo, o Procon notificou as duas redes, pedindo mais esclarecimentos, além do envio da tabela nutricional do sanduíches, atestando a composição de cada um dos ingredientes (carne, molhos, aditivos, entre outros). Já o Procon do Distrito Federal foi mais severo e determinou a retirada dos produtos do cardápio de ambas as redes.